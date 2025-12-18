Accueil » Xiaomi 17 Ultra : les premiers indices dévoilent un changement de nom et une refonte photo

De nouvelles fuites issues de filigranes d’appareil photo offrent un aperçu précoce du futur Xiaomi 17 Ultra. Ces éléments, provenant visiblement de versions internes en cours de test, suggèrent non seulement une évolution de la configuration photo, mais aussi un changement de stratégie de nommage selon les marchés.

Xiaomi 17 Ultra : Un nom différent selon les régions ?

Premier point marquant : le branding. En Chine, le smartphone devrait être commercialisé sous l’appellation Xiaomi 17 Ultra by Leica, un nom cohérent avec le partenariat historique entre Xiaomi et Leica sur son marché domestique.

En revanche, à l’international, les filigranes font apparaître une mention intrigante : « Leitzphone powered by Xiaomi ». Ce choix ferait directement référence à Leitz, la maison mère historique de Leica, et laisserait entendre un rebranding partiel pour les marchés hors Chine.

Xiaomi n’a pour l’instant rien confirmé, mais ce nom n’est pas totalement inédit : une fuite antérieure évoquait déjà cette possibilité. Les numéros de modèle vont dans le même sens :

Xiaomi 17 Ultra (Chine) : 2512BPNDAG, 2512BPNDAI, 2512BPNDAC

Leitzphone (international) : 25128PNA1G, 25128PNA1C

Cette séparation suggère une stratégie différenciée, à la fois marketing et réglementaire.

Une configuration photo revue à la baisse… mais plus ambitieuse ?

Autre changement notable : la caméra. Alors que les premières rumeurs évoquaient un module à quatre capteurs, les derniers indices pointent désormais vers une configuration triple caméra.

Le module principal serait composé de :

50 mégapixels OmniVision OVX10500U (OV50X), capteur 1 pouce Light Hunter 1050U

50 mégapixels ultra grand-angle basé sur le Samsung S5KJN5

200 mégapixels téléobjectif utilisant le Samsung S5KHPE

Ce choix marque une rupture avec le Xiaomi 15 Ultra, qui proposait deux téléobjectifs distincts avec un capteur de 50 mégapixels IMX858 pour les prises à 70 mm, et un capteur de 200 mégapixels Samsung HP9 à 100 mm.

La disparition du téléobjectif intermédiaire à 70 mm pose donc question. Xiaomi pourrait compenser cette absence par un zoom optique plus polyvalent, un recadrage haute résolution, ou des traitements computationnels plus avancés.

À ce stade, la stratégie exacte reste inconnue.

Un capteur selfie nettement amélioré

À l’avant, Xiaomi semble également vouloir monter en gamme. Le capteur selfie passerait à 50 mégapixels, contre 32 mégapixels sur le Xiaomi 15 Ultra. Une évolution qui devrait bénéficier à la photo comme à la vidéo, notamment pour les usages créatifs et les appels en haute définition.

Sous le capot, le Xiaomi 17 Ultra devrait être propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ce SoC de nouvelle génération offrirait des performances brutes en hausse, une meilleure efficacité énergétique, et surtout des capacités accrues en traitement IA, essentielles pour la photographie computationnelle, le HDR avancé et le zoom intelligent.

Cela pourrait expliquer la simplification apparente du hardware photo, compensée par un traitement logiciel plus sophistiqué.

Une fiche technique encore évolutive

Comme toujours avec ce type de fuite précoce, rien n’est définitivement figé. Les filigranes suggèrent toutefois que Xiaomi est déjà bien avancé dans la finalisation du module photo, et la définition du branding régional du Xiaomi 17 Ultra.

D’autres ajustements peuvent encore intervenir avant l’annonce officielle.

Xiaomi affine sa vision du très haut de gamme

Si ces informations se confirment, le Xiaomi 17 Ultra pourrait incarner une nouvelle approche du smartphone photo premium : moins de capteurs, mais mieux exploités, et une image de marque ajustée selon les marchés.

Un pari audacieux, qui montre que Xiaomi ne se contente plus d’empiler les spécifications, mais cherche à structurer une identité plus cohérente et plus exclusive pour son modèle Ultra.