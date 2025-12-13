AirTag 2 : Apple prépare enfin une vraie évolution de son traqueur star

Xiaomi semble préparer le terrain pour son prochain flagship photo bien plus tôt que prévu. Dans plusieurs boutiques physiques en Chine, la machine marketing s’est déjà mise en route : des précommandes « à l’aveugle » sont désormais proposées, laissant peu de place au doute sur l’arrivée imminente du Xiaomi 17 Ultra.

Une stratégie familière pour la marque, mais qui, cette fois, suggère un lancement anticipé.

Xiaomi 17 Ultra : Des précommandes en boutique pour jauger l’attente

Selon plusieurs témoignages relayés en Chine, des employés de magasins Xiaomi Home ont commencé à proposer un acompte remboursable de 100 RMB (environ 13 €) pour un mystérieux « flagship photo annuel ».

Étant donné le calendrier habituel de Xiaomi — et des fuites précédentes — il s’agit presque à coup sûr du Xiaomi 17 Ultra, successeur direct du 16 Ultra et vitrine technologique de la marque en matière d’imagerie.

Ce type de précommande sans annonce officielle est une méthode bien rodée : elle permet à Xiaomi de mesurer l’engouement réel avant un lancement majeur, tout en créant un premier effet de rareté.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et HyperOS 3.0 au programme

Sur le plan technique, les grandes lignes commencent à se préciser. Le Xiaomi 17 Ultra devrait embarquer le Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce la plus puissante de Qualcomm pour 2025, accompagnée de HyperOS 3.0, la nouvelle version du système maison.

Autre point notable : la version internationale du smartphone prendrait en charge la connectivité satellite, un atout de plus en plus recherché pour les utilisateurs voyageurs, aventuriers ou opérant dans des zones peu couvertes par les réseaux mobiles classiques.

Un calendrier qui se resserre dangereusement

Le leaker bien connu @SmartPikachu a récemment affirmé qu’un « flagship photo majeur » d’un constructeur chinois devait être dévoilé avant le Nouvel An, plus précisément entre le 15 et le 25 décembre.

Une fenêtre de lancement qui correspond parfaitement à l’apparition soudaine de ces précommandes en boutique. Si l’information se confirme, Xiaomi pourrait prendre de vitesse ses concurrents et s’imposer comme l’un des premiers grands lancements premium de fin d’année.

Un accessoire photo exclusif déjà certifié

Autre indice révélateur : un nouvel accessoire Xiaomi, identifié sous le numéro 25125PS17S, a récemment obtenu la certification 3C en Chine. D’après le leaker @DigitalChatStation, il s’agirait d’une poignée photo professionnelle, faisant également office de batterie externe. Un accessoire qui serait exclusif au Xiaomi 17 Ultra, et surtout le premier produit certifié aux côtés du Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Un signal clair : Xiaomi entend pousser encore plus loin l’expérience photographique, en rapprochant son Ultra d’un véritable appareil photo hybride.

Entre un capteur photo de pointe attendu, un SoC dernière génération, une connectivité satellite pour l’international, et des accessoires photo dédiés, le Xiaomi 17 Ultra s’annonce comme un flagship de fin d’année particulièrement agressif, pensé autant pour les passionnés de photographie que pour les utilisateurs exigeants.

Le dépôt remboursable n’est peut-être qu’un détail, mais il traduit une chose essentielle : Xiaomi est prêt, et le lancement semble désormais une question de semaines, pas de mois.