OnePlus Watch Lite : une montre connectée abordable avec écran AMOLED et 10 jours d’autonomie

En même temps que le lancement mondial du OnePlus 15R, OnePlus a également dévoilé un nouveau produit destiné au segment plus accessible : la OnePlus Watch Lite. Cette nouvelle montre connectée se positionne comme un modèle budget, tout en conservant des caractéristiques solides, un design soigné et une autonomie généreuse.

Voici tout ce qu’il faut savoir.

OnePlus Watch Lite : Un écran AMOLED lumineux dans un boîtier en acier

La OnePlus Watch Lite est équipée d’un écran AMOLED circulaire de 1,46 pouce avec une résolution de 464 × 464 pixels. OnePlus annonce une luminosité maximale de 3 000 nits, ce qui promet une excellente lisibilité en extérieur.

L’écran est protégé par un verre en cristal de saphir, un choix rare dans cette gamme de prix, et l’ensemble est logé dans un boîtier de 44 mm en acier inoxydable 316L.

Côté design, la OnePlus Watch Lite a une épaisseur de 8,9 mm, un poids d’environ 59 grammes et des bracelets en fluoroélastomère noir ou blanc, avec une boucle en acier inoxydable. L’ensemble vise clairement un équilibre entre élégance et robustesse.

OxygenOS Watch au lieu de Wear OS

Contrairement aux modèles plus haut de gamme, la OnePlus Watch Lite n’utilise pas Wear OS de Google. Elle fonctionne sous OxygenOS Watch 7.1, un système propriétaire plus léger. Ce choix permet une meilleure autonomie, une interface plus simple, et une compatibilité avec Android et iOS (iOS 14 ou version ultérieure).

Fait intéressant, la montre prend en charge une fonction de double synchronisation, permettant de se connecter simultanément à deux appareils.

Jusqu’à 10 jours d’autonomie

L’un des points forts de la OnePlus Watch Lite est son endurance. OnePlus annonce une autonomie pouvant atteindre 10 jours sur une seule charge, un chiffre nettement supérieur à celui de nombreuses montres sous Wear OS.

La montre bénéficie également de la charge rapide, bien que OnePlus n’ait pas encore communiqué de chiffres précis sur le temps de recharge.

Suivi santé et sport complet

Malgré son positionnement abordable, la OnePlus Watch Lite intègre une large gamme de capteurs et de fonctionnalités.

Santé

suivi de la fréquence cardiaque

mesure de l’oxygène dans le sang (SpO₂)

cartographie de la température cutanée

suivi du stress

analyse du sommeil

détection de chute

Sport

prise en charge de plus de 100 modes sportifs

La montre est également certifiée IP68, ce qui la rend résistante à l’eau et à la poussière.

Prix et disponibilité

La OnePlus Watch Lite a été annoncée pour l’instant en Europe au prix de 159 € en Europe. Avec la OnePlus Watch Lite, OnePlus vise clairement les utilisateurs à la recherche d’une montre connectée fiable, élégante et autonome, sans les contraintes de Wear OS. Son écran AMOLED très lumineux, son verre en saphir, son suivi santé complet et ses 10 jours d’autonomie en font une option très compétitive dans le segment des montres connectées abordables.

Elle ne s’adresse pas aux utilisateurs exigeant des applications avancées ou un écosystème Google complet, mais pour un usage quotidien axé sur la santé, le sport et la simplicité, la OnePlus Watch Lite coche beaucoup de cases.