Thunderobot tease un PC portable gamer ultra-léger avant le CES 2026

Thunderobot a commencé à teaser un nouveau PC portable gaming en amont du CES 2026, et les premières informations évoquent un mélange assez rare de matériel haut de gamme et de poids réduit. Le modèle à venir, baptisé Thunderobot Zero Air, devrait être officiellement dévoilé lors du salon le mois prochain.

D’après le teaser, le Thunderobot Zero Air pèserait environ 1,6 kg, ce qui est particulièrement léger pour un PC portable gamer de 16 pouces. Il est équipé d’un écran de 16 pouces et intègre un pavé numérique, ce qui laisse penser qu’il vise aussi bien les joueurs que les utilisateurs orientés productivité.

Thunderobot Zero Air : Matériel de nouvelle génération

Côté composants, Thunderobot semble miser sur des technologies de pointe. Le Zero Air ferait partie des premiers ordinateurs portables à combiner :

des GPU Nvidia GeForce RTX série 50 (version laptop)

avec les processeurs Intel Panther Lake

Une configuration mentionnée inclut le Core Ultra 7 366H, et d’autres variantes Panther Lake comme le Core Ultra X7 358H seraient également prévues pour les partenaires OEM.

Design et refroidissement

Un court teaser vidéo donne aussi un aperçu du design et du système de refroidissement. Le Zero Air utiliserait quatre caloducs (quad heat pipes) et placerait la majorité des ports à l’arrière du châssis, un choix apprécié pour garder les câbles hors du champ pendant les sessions de jeu.

Parmi les connectiques visibles : Ethernet, HDMI, USB Type-A et USB Type-C.

Encore des zones d’ombre

Pour l’instant, Thunderobot n’a pas communiqué sur les spécifications de l’écran, la capacité de la batterie, ni les options GPU définitives

Ces détails devraient être révélés lors de l’annonce officielle au CES 2026. Malgré tout, cet aperçu laisse penser que le Thunderobot Zero Air se positionne comme une alternative légère aux PC portables gaming traditionnels, sans pour autant renoncer aux performances.