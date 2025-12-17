Accueil » Marché smartphone 2026 : Counterpoint prévoit un recul de -2 % des ventes mondiales

Marché smartphone 2026 : Counterpoint prévoit un recul de -2 % des ventes mondiales

Après une année 2025 marquée par une croissance timide, le marché mondial du smartphone pourrait connaître un net recul en 2026. En cause : une hausse marquée des coûts de production — en particulier de la mémoire — qui menace l’équilibre économique de toute l’industrie.

Selon les dernières projections de Counterpoint Research, cette contraction toucherait aussi bien les géants comme Apple et Samsung que les acteurs chinois Xiaomi, Vivo, OPPO et Honor, pourtant encore récemment attendus en croissance ou, au minimum, stables.

La question n’est donc plus si le marché va ralentir, mais qui souffrira le plus.

Une baisse généralisée, mais à géométrie variable

À première vue, Apple et Samsung ont de quoi s’inquiéter : leurs volumes de ventes seraient en baisse respectivement de 2,2 % et 2,1 % en 2026. Mais ces chiffres, bien que négatifs, restent relativement maîtrisés au regard de leur puissance financière et de leur capacité à ajuster leurs gammes.

La situation est en revanche plus délicate pour certains fabricants chinois.

Vivo verrait ses ventes reculer de 1,2 %, alors qu’une hausse était encore envisagée il y a quelques semaines. OPPO, marque sœur, subirait exactement le même sort, avec une baisse équivalente. Et enfin, Xiaomi, pourtant mieux positionnée, devrait enregistrer une contraction plus marquée que prévu, à -1,8 %, tout en conservant de justesse sa place sur le podium mondial.

Mais le cas le plus préoccupant reste celui de Honor.

Honor, grand perdant annoncé de 2026 ?

Déjà fragilisé, Honor pourrait voir ses volumes chuter de 3,4 % sur un an. Une baisse nettement supérieure à celle de ses concurrents directs, qui place la marque dans une position délicate à moyen terme.

Quant à la catégorie des « autres fabricants », elle ne serait guère mieux lotie : une part de marché cumulée de 26 %, mais une baisse de 2,5 % des ventes, contribuant à un recul global du marché d’environ 2 %.

En résumé : personne n’est épargné. Même si Apple et Samsung sont considérés comme les acteurs « les mieux armés » pour encaisser le choc, l’ensemble du secteur entre dans une phase défensive.

Des smartphones plus chers… et moins innovants

La mauvaise nouvelle pour les consommateurs est presque inévitable. Avec un coût des composants en hausse de 10 à 25 %, les fabricants n’auront d’autre choix que de répercuter une partie de ces surcoûts sur les prix de vente.

Certes, les hausses les plus brutales resteront difficiles à appliquer sur les marchés d’entrée de gamme. Mais, l’équation est simple : pour préserver leurs marges, les marques pourraient sacrifier autre chose.

Résultat probable : des évolutions matérielles plus modestes sur les modèles abordables, des gammes rationalisées, avec la suppression de certains modèles jugés peu rentables, et une innovation concentrée sur le haut de gamme.

Le récent Moto G Power (2026), très proche de son prédécesseur, illustre déjà cette tendance.

Faut-il acheter un smartphone avant 2026 ?

Dans ce contexte, le conseil est limpide : si vous envisagez de changer de smartphone, mieux vaut peut-être le faire avant que la hausse des prix ne s’installe durablement.

Les promotions de fin d’année pourraient bien représenter l’un des derniers moments où il est possible d’obtenir un appareil récent à un tarif réellement attractif.

Une prévision forcément imparfaite… mais crédible

Bien sûr, personne ne peut prédire avec certitude les chiffres exacts de 2026. Mais les grandes tendances sont là, visibles à l’avance : pression sur les coûts, arbitrages industriels, ralentissement de la demande.

Apple et Samsung tenteront de limiter la casse — notamment avec des produits à fort impact, comme le premier iPhone pliable, attendu comme un levier de relance, et la gamme Galaxy S26, dont les prix devront impérativement rester sous contrôle.

Cela ne suffira sans doute pas à inverser la tendance globale, mais pourrait au moins éviter un scénario encore plus sombre.