Android 17 pourrait enfin intégrer un verrouillage natif des applications — une fonction attendue depuis des années

Tout le monde stocke des données sensibles sur son smartphone, et parfois ces données vivent dans des applications que l’on préférerait protéger avec une couche de sécurité supplémentaire. Malgré l’existence de Espace privé, Android ne propose toujours pas de véritable solution simple pour verrouiller des apps individuellement.

Mais, cela pourrait enfin changer avec Android 17.

Un verrouillage d’applications natif arrive dans Android 17

D’après Android Authority, la dernière version d’Android Canary contient des traces d’une nouvelle API nommée App Lock. Cette fonctionnalité serait intégrée directement au système, ce qui signifie :

pas besoin d’utiliser une solution fournie par un constructeur,

pas besoin d’installer une application tierce,

compatible avec tous les launchers par défaut, donc potentiellement tous les smartphones Android, pas seulement les Pixel.

En clair : Google ajouterait enfin un vrai verrouillage d’apps accessible à tous.

Pourquoi c’est important ?

Parce que Google… arrive avec retard. La confusion arrive souvent : beaucoup d’utilisateurs croient qu’Android a déjà le verrouillage d’apps. Et c’est vrai… mais uniquement chez certains constructeurs, comme OnePlus, Xiaomi, OPPO et Vivo.

Ces marques avaient déjà intégré des solutions maison depuis longtemps.

Google, de son côté, n’avait qu’une seule alternative : Espace privé, une sorte d’espace sécurisé totalement isolé du reste du système, basé sur un profil utilisateur séparé. C’est puissant, mais trop complexe pour un simple verrouillage, pas pratique au quotidien, et les apps ne peuvent pas apparaître normalement sur l’écran d’accueil.

Bref : pas du tout l’équivalent d’un simple App Lock.

Le verrouillage d’apps : simple, efficace, et enfin universel

Un verrouillage d’applications natif fonctionnerait comme suit :

n’importe quelle app peut être verrouillée

l’utilisateur doit s’authentifier via : empreinte, reconnaissance faciale, code ou schéma,

les apps restent visibles dans le launcher, les notifications restent possibles (selon réglages),

rien n’est isolé du système comme dans Private Space.

C’est exactement le comportement qu’offrent déjà :

Apple, avec iOS 18 (l’un des premiers grands acteurs à l’intégrer),

certains OEM Android,

Google Photos, qui possède déjà un dossier verrouillé.

Un manque évident qui aurait dû être comblé plus tôt

Beaucoup d’observateurs le pensent, et je suis d’accord : le verrouillage d’apps est une fonction étonnamment absente de l’Android « stock ». Elle offre le parfait équilibre entre sécurité (protéger quelques apps sensibles), simplicité (pas de double espaces, pas de duplication d’apps), et utilisabilité (accès rapide, authentification fluide).

Avec l’arrivée d’iOS 18, de Secure Folder chez Samsung, de Hider chez Motorola et d’App Lock chez plusieurs concurrents chinois, Google était devenu… l’un des derniers à ne pas offrir cette fonction de base.

Et toi, utilises-tu un verrouillage d’applications ?

La plupart des sondages montrent que les utilisateurs en veulent un, mais qu’ils n’aiment pas les apps tierces (souvent envahissantes ou peu fiables), trouvent Private Space trop lourd, veulent juste verrouiller Messages, Photos, Banque, Notes, etc.

Android 17 pourrait enfin combler ce manque.