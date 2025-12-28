Accueil » Google accélère le déploiement de Gemini for Home sur les enceintes et écrans connectés

Google accélère le déploiement de Gemini for Home sur les enceintes et écrans connectés

Google accélère le déploiement de Gemini for Home sur les enceintes et écrans connectés

Google met le pied sur l’accélérateur. Face à une adoption encore inégale de Gemini for Home, son nouvel assistant vocal dopé à l’IA, la firme annonce un processus d’invitation accéléré afin de permettre à davantage d’utilisateurs d’en profiter rapidement sur leurs appareils connectés.

L’objectif est clair : remplacer progressivement Google Assistant par Gemini sur l’ensemble de l’écosystème Home, et ne plus réserver cette évolution à une poignée d’utilisateurs privilégiés.

Un accès anticipé désormais quasi immédiat

Lancé en accès anticipé en octobre, Gemini for Home a déjà été déployé auprès de millions d’utilisateurs aux États-Unis. Mai, de nombreux foyers équipés de Google Home, Nest ou d’enceintes compatibles n’avaient toujours rien vu venir.

Dans un message publié sur la communauté Nest, Google annonce une mesure concrète : les utilisateurs sans invitation peuvent désormais s’inscrire manuellement et recevoir un accès sous 24 heures.

Pour vérifier si l’IA est déjà disponible, Google recommande de :

ouvrir l’application Google Home, consulter les paramètres Home, vérifier si Gemini for Home est proposé.

En l’absence d’invitation, une simple inscription suffit, avec une promesse de réponse rapide — sauf cas de compatibilité limitée.

Gemini for Home s’ouvre enfin aux appareils tiers

Autre annonce importante : Gemini for Home ne sera plus réservé aux seuls produits Google. La firme confirme l’extension du service aux appareils tiers utilisant Google Assistant, une évolution attendue depuis longtemps.

Concrètement, cela signifie que les enceintes et écrans connectés d’autres marques pourront eux aussi bénéficier d’une compréhension plus contextuelle, de réponses plus naturelles, et de capacités conversationnelles enrichies.

Un pas de plus vers une uniformisation de l’expérience vocale sous Gemini, quel que soit le constructeur.

Des fonctionnalités variables selon les appareils

Attention toutefois : tous les appareils ne sont pas logés à la même enseigne.

Compatibilité complète avec Gemini Live

Les modèles suivants profitent de l’expérience Gemini la plus avancée :

Google Nest Hub (2ᵉ génération)

Nest Hub Max

Nest Audio

Nest Mini (2ᵉ génération)

Compatibilité partielle

Les appareils plus anciens et certains modèles tiers sont bien pris en charge, mais sans accès à Gemini Live, la version la plus interactive de l’assistant :

Nest Wifi Point

Nest Hub (1ʳᵉ génération)

Google Home

Google Home Max

Google Home Mini (1ʳᵉ génération)

enceintes tierces compatibles Assistant

Google précise que quelques utilisateurs pourraient rencontrer des délais, notamment si leur compte ou leur matériel ne répond pas encore aux critères techniques.

Une transition stratégique vers l’IA conversationnelle

Avec cette accélération, Google confirme sa stratégie : faire de Gemini le nouveau cœur de l’expérience domestique, bien au-delà d’un simple assistant vocal.

Là où Google Assistant excellait dans l’exécution de commandes, Gemini promet une meilleure compréhension du langage naturel, des réponses plus nuancées, une continuité conversationnelle plus crédible, et une intégration plus profonde avec les services Google.

Un virage nécessaire, alors que la concurrence s’intensifie sur le terrain des assistants intelligents.