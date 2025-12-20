Accueil » Mozilla nomme Anthony Enzor-DeMeo CEO et mise sur la confiance en l’ère de l’IA

Mozilla a officiellement nommé Anthony Enzor-DeMeo au poste de CEO de Mozilla Corporation, dans un contexte délicat mêlant restructurations, dépendance financière à Google et montée en puissance de l’IA générative.

Mozilla se trouve à la croisée de deux réalités :

une mission non lucrative centrée sur un web ouvert, respectueux de la vie privée ; une entité commerciale qui doit survivre dans un marché dominé par les géants de la tech.

Selon Enzor-DeMeo, l’IA a provoqué une érosion massive de la confiance des utilisateurs. Mozilla veut se positionner comme l’alternative crédible, transparente et contrôlée par l’utilisateur. « Ce dont le monde a besoin aujourd’hui, c’est d’une entreprise technologique digne de confiance ».

IA dans Firefox : choix, transparence et contrôle

Mozilla ne développera pas son propre LLM géant, mais intégrera dès 2026 un AI Mode dans Firefox avec plusieurs principes clés :

choix du modèle IA (pas de modèle imposé),

fonctionnalités optionnelles,

paramètres de confidentialité clairs,

aucune incitation commerciale cachée.

Mozilla veut faire du navigateur le champ de bataille de la confiance en IA, là où se jouent l’usage des données et la transparence.

Firefox : des signaux positifs

Sous la direction d’Enzor-DeMeo :

Firefox mobile a connu deux années consécutives de croissance à deux chiffres (13 % en 2024),

l’usage sur bureau se stabilise,

des fonctionnalités IA responsables ont émergé : Shake to Summarize (récompensée par TIME), AI Window, un assistant IA contrôlé par l’utilisateur.



Les priorités des 3 prochaines années

Mozilla se fixe un double objectif :

Rester fidèle à sa mission (vie privée, transparence, indépendance), Réussir économiquement, notamment en réduisant sa dépendance aux revenus de la recherche, et construisant un écosystème produit durable et centré utilisateur.

Mozilla parie sur une idée simple mais ambitieuse : à l’ère de l’IA opaque et intrusive, la confiance peut redevenir un avantage concurrentiel.