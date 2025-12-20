Mozilla nomme Anthony Enzor-DeMeo CEO et mise sur la confiance en l’ère de l’IA

Mozilla a officiellement nommé Anthony Enzor-DeMeo au poste de CEO de Mozilla Corporation, dans un contexte délicat mêlant restructurations, dépendance financière à Google et montée en puissance de l’IA générative.
Mozilla se trouve à la croisée de deux réalités :
- une mission non lucrative centrée sur un web ouvert, respectueux de la vie privée ;
- une entité commerciale qui doit survivre dans un marché dominé par les géants de la tech.
Selon Enzor-DeMeo, l’IA a provoqué une érosion massive de la confiance des utilisateurs. Mozilla veut se positionner comme l’alternative crédible, transparente et contrôlée par l’utilisateur. « Ce dont le monde a besoin aujourd’hui, c’est d’une entreprise technologique digne de confiance ».
IA dans Firefox : choix, transparence et contrôle
Mozilla ne développera pas son propre LLM géant, mais intégrera dès 2026 un AI Mode dans Firefox avec plusieurs principes clés :
- choix du modèle IA (pas de modèle imposé),
- fonctionnalités optionnelles,
- paramètres de confidentialité clairs,
- aucune incitation commerciale cachée.
Mozilla veut faire du navigateur le champ de bataille de la confiance en IA, là où se jouent l’usage des données et la transparence.
Firefox : des signaux positifs
Sous la direction d’Enzor-DeMeo :
- Firefox mobile a connu deux années consécutives de croissance à deux chiffres (13 % en 2024),
- l’usage sur bureau se stabilise,
- des fonctionnalités IA responsables ont émergé :
- Shake to Summarize (récompensée par TIME),
- AI Window, un assistant IA contrôlé par l’utilisateur.
Les priorités des 3 prochaines années
Mozilla se fixe un double objectif :
- Rester fidèle à sa mission (vie privée, transparence, indépendance),
- Réussir économiquement, notamment en réduisant sa dépendance aux revenus de la recherche, et construisant un écosystème produit durable et centré utilisateur.
Mozilla parie sur une idée simple mais ambitieuse : à l’ère de l’IA opaque et intrusive, la confiance peut redevenir un avantage concurrentiel.