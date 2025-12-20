Accueil » Honor Magic 8 Slim (ou Mini) : un smartphone compact, ultra-fin et ambitieux se précise

Honor préparerait un retour remarqué sur le segment des smartphones compacts haut de gamme. Encore non officialisé, l’appareil est actuellement évoqué sous plusieurs appellations — Magic 8 Slim ou Magic 8 Mini —, mais une nouvelle fuite du leaker réputé Digital Chat Station vient lever le voile sur ses principales caractéristiques techniques, son design et ses coloris.

Un modèle qui pourrait séduire les amateurs de téléphones élégants, légers et puissants, sans basculer dans l’encombrement des flagships XXL.

Honor Magic 8 Slim (ou Mini) : Un format compact et un écran OLED LTPO de 6,3 pouces

Côté affichage, le Magic 8 Slim/Mini (nom de code Lindy) miserait sur un écran plat de 6,3 pouces, un choix de plus en plus rare sur le marché premium actuel.

Selon les informations croisées une dalle OLED LTPO, une définition 1,5K, et un taux de rafraîchissement adaptatif.

Honor viserait ici un excellent compromis entre confort visuel, finesse et efficacité énergétique, tout en conservant un format réellement maniable à une main.

Dimensity 9500 : la puissance MediaTek dans un châssis ultra-fin

Sous le capot, Honor ferait confiance au MediaTek Dimensity 9500, une puce haut de gamme de nouvelle génération. Un choix stratégique, d’autant plus que MediaTek préparerait déjà une version Dimensity 9500+ overclockée pour le printemps 2026.

Ce détail laisse penser que le Magic 8 Slim/Mini pourrait arriver plus tôt que prévu, probablement peu après le lancement de l’Honor Power 2 attendu en janvier 2026.

Autrement dit, Honor accélère clairement le développement et le calendrier de ce modèle, signe de fortes ambitions commerciales.

Ultra-fin… mais avec une batterie de 5 500 mAh

L’un des aspects les plus impressionnants de ce smartphone reste son épaisseur annoncée entre 5 et 6,x mm, tout en intégrant une batterie de 5 500 mAh. Un exploit technique rendu possible par l’utilisation probable d’une batterie silicium-carbone, et une optimisation extrême de l’architecture interne.

Le smartphone prendrait également en charge la recharge sans fil, un argument rarement présent sur des modèles aussi fins. Les détails concernant la recharge rapide filaire restent inconnus à ce stade.

Design premium et sécurité biométrique avancée

Sur le plan de la conception, le Magic 8 Slim/Mini adopterait un châssis en métal, et un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, plus rapide et plus fiable que les capteurs optiques classiques. Honor viserait clairement un positionnement premium, malgré le format compact.

Le smartphone serait proposé en quatre coloris : Feather White, Shadow Black, Light Orange, et Fairy Purple. Des teintes sobres et pastel qui devraient renforcer l’aspect élégant et léger de l’appareil.

Photo : ambitions élevées, mais encore incertaines

La partie photo reste l’un des éléments les plus flous. Les premières rumeurs évoquaient un capteur principal de 200 mégapixels, mais une fuite plus récente suggère que Honor pourrait finalement opter pour un capteur de 50 mégapixels, probablement plus cohérent avec un châssis ultra-fin.

Quoi qu’il en soit, le module photo inclurait également un téléobjectif périscopique, des performances jugées « solides » par le leaker, sans viser l’extravagance.

Honor chercherait donc un équilibre entre qualité photographique et contraintes physiques du design.

Une gamme Magic 8 plus large que jamais

Ce modèle compact ne serait pas seul. Honor préparerait également le Magic 8 RSR (ou Magic 8 Ultra) équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5, et positionné comme le flagship ultime de la marque. Les Magic 8 Slim/Mini et Magic 8 RSR pourraient être dévoilés ensemble, offrant une gamme particulièrement étendue : du smartphone compact et élégant au monstre de puissance ultra-premium.

Avec le Magic 8 Slim/Mini, Honor semble vouloir réhabiliter le smartphone compact premium, sans sacrifier ni l’autonomie, ni la puissance, ni les finitions.

S’il tient ses promesses — finesse extrême, batterie généreuse, écran LTPO et recharge sans fil — ce modèle pourrait devenir une alternative sérieuse aux iPhone Pro et Galaxy S compacts, dans un marché qui en manque cruellement.

Reste désormais à découvrir son nom officiel, son prix, et sa disponibilité internationale.