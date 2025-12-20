Dreame Air Power 17 : la marque lance sa première batterie externe magnétique Qi2

Connue principalement pour ses aspirateurs robots et ses appareils électroménagers connectés, Dreame poursuit sa diversification. La marque chinoise vient d’officialiser sa toute première batterie externe, un modèle magnétique baptisé Air Power 17, décliné en version standard et Air Power 17 Pro.

Il s’agit d’une nouvelle étape dans l’expansion accélérée de Dreame, qui multiplie les incursions hors de son cœur de métier depuis plusieurs mois.

Dreame : Une diversification rapide et assumée

Depuis l’été dernier, Dreame a considérablement élargi son catalogue. En l’espace de quelques mois, l’entreprise a lancé ou teasé des produits dans des domaines aussi variés que les soins personnels, le gros électroménager, l’électronique grand public, et même certains accessoires liés à l’automobile.

Avec la Air Power 17, Dreame entre pour la première fois sur le marché des accessoires de recharge mobile, un marché très concurrentiel, mais stratégique.

La Air Power 17 se distingue par sa compatibilité avec le standard Qi2, offrant une recharge sans fil magnétique jusqu’à 15 W. Deux capacités sont proposées : 5 000 mAh, ou 10 000 mAh (version Pro).

Les deux modèles adoptent un châssis en alliage d’aluminium, associé à un dos en verre AG, ce qui leur confère un aspect résolument premium pour cette catégorie de produits.

Format compact et finitions soignées

Dreame mise clairement sur la portabilité :

Air Power 17 – 5 000 mAh

Dimensions : 103 × 58,4 × 8 mm

Épaisseur : 0,8 cm

Poids : environ 125 g

Air Power 17 Pro – 10 000 mAh

Dimensions : 103 × 58,4 × 12,8 mm

Poids : 189 g

Les deux versions intègrent un support pliable à l’arrière, marqué du logo Dreame, un indicateur LED de charge, et un port USB-C positionné en bas.

Recharge filaire et sans fil simultanée

Côté performances, le Air Power 17 propose du 15 W en recharge sans fil (5 W/7,5 W/10 W/15 W), et jusqu’à 20 W en recharge filaire via USB-C. Les batteries peuvent recharger deux appareils en même temps : un en sans fil et un autre via câble. Dreame annonce un rendement énergétique supérieur à 60 %, un chiffre dans la moyenne haute pour ce type de produit.

Avec le Air Power 17, Dreame confirme sa volonté de construire un écosystème plus large, allant bien au-delà du nettoyage intelligent. Cette batterie externe magnétique Qi2 s’inscrit comme un produit d’appoint cohérent, pensé pour accompagner les usages mobiles du quotidien.

Prix et disponibilité

Les deux modèles sont d’ores et déjà disponibles sur le marché chinois :

Air Power 17 – 5 000 mAh : 219 yuans

Air Power 17 Pro – 10 000 mAh : 259 yuans

Aucune information n’a encore été communiquée concernant une éventuelle commercialisation internationale.