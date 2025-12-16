Accueil » Une fuite de iOS 26 donne des indices sur l’avenir de Siri (mais pas de promesses)

Une fuite de iOS 26 donne des indices sur l’avenir de Siri (mais pas de promesses)

Une version précoce de iOS 26, provenant d’un prototype d’iPhone, aurait fuité la semaine dernière. Selon MacRumors, cette build expose des feature flags internes liés aux projets futurs d’Apple. La source précise qu’il s’agirait d’un instantané datant de juin 2025, ce qui signifie qu’il faut interpréter ces informations comme des signaux de planification, et non comme des fonctionnalités garanties à court terme.

Malgré tout, cette fuite reste intéressante, car elle associe certaines fonctionnalités à des fenêtres temporelles approximatives, notamment pour Siri. Plusieurs chaînes de texte liées à Siri sont étiquetées pour le printemps 2026, ce qui suggère que la prochaine évolution significative de l’assistant vocal arrivera sur un calendrier plus long que ce que certains espèrent.

D’où l’intérêt de distinguer ce qui est déjà disponible publiquement de ce qui est encore en préparation en interne chez Apple.

Les indices les plus révélateurs se trouvent dans Spotlight

Les éléments les plus parlants concernant Siri sont étroitement liés à Spotlight. La version fuitée contient des chaînes comme :

SpotlightPersonalAnswersSiri

SpotlightSearchToolLLMQueryUnderstanding

SpotlightExtSemanticSearch

Ces noms suggèrent clairement un travail autour de la compréhension de l’intention, de la recherche sémantique et de réponses plus pertinentes via la recherche système.

Si Apple fait évoluer Siri à partir de Spotlight, cela indique une approche moins axée sur une nouvelle interface spectaculaire, et davantage sur la manière dont l’appareil comprend réellement ce que vous demandez. Autrement dit, l’intelligence de Siri pourrait d’abord s’améliorer en coulisses, avant d’être visible pour l’utilisateur.

Pourquoi les dates de 2026 sont importantes ?

Les étiquettes temporelles sont l’élément clé de cette fuite. En plus de Siri prévu pour le printemps 2026, le même code mentionne :

Health+ également prévu pour le printemps 2026

Une extension des langues pour Live Captions, associée à WWDC 2026

L’accès d’applications tierces au remplissage automatique des cartes bancaires, prévu pour l’automne 2026

MacRumors note aussi des références allant au-delà d’iOS 26, avec des mentions d’iOS 27 et même de fonctionnalités de synchronisation du sommeil étiquetées pour WWDC 2027. L’ensemble donne l’image d’un déploiement progressif sur plusieurs versions, plutôt qu’une mise à jour massive en une seule fois.

Comment interpréter cette fuite

Il ne faut pas baser des décisions d’achat matériel sur ces informations internes. Rien ne garantit que ces fonctionnalités verront le jour telles quelles, ni qu’elles fonctionneront sur les appareils actuels.

En revanche, ce que vous pouvez faire, c’est surveiller les signaux publics d’Apple, là où les choses deviennent plus concrètes : les bêtas publiques d’iOS, puis les annonces de la WWDC, lorsque Apple commence à donner des noms précis et des démonstrations aux nouvelles capacités de Siri.

Si vous attendez un moment du type « enfin, Siri devient vraiment intelligent », cette fuite suggère qu’il faudra raisonner en cycles de versions, pas en semaines.