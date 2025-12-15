Accueil » iOS 26.4, iOS 27 et iOS 28 : une fuite dévoile les grands projets d’Apple

Apple préparerait une série d’évolutions majeures pour iOS, étalées sur plusieurs années. Une fuite issue d’une version interne d’iOS 26 lève le voile non seulement sur iOS 26.4, attendu comme une mise à jour intermédiaire ambitieuse, mais aussi sur des fonctionnalités encore lointaines, prévues pour iOS 27 et iOS 28.

Une rare occasion d’apercevoir la stratégie logicielle d’Apple à moyen et long terme.

iOS 26.4 : une mise à jour de mi-cycle bien plus ambitieuse que prévu

D’après cette version interne, les équipes d’ingénierie logicielle d’Apple travaillent déjà sur un ensemble conséquent de nouveautés destinées à iOS 26.4. Sans surprise, Siri figure en tête de liste.

Siri, enfin personnalisée par Apple Intelligence

La refonte de l’assistant vocal serait au cœur de cette mise à jour. Apple chercherait à proposer une Siri plus contextuelle et personnalisée, alimentée par Apple Intelligence. L’objectif serait de réduire l’écart avec des assistants comme Gemini sur Android, tout en conservant l’approche centrée sur la confidentialité chère à Apple.

Santé : refonte de l’app et ambitions premium

Autre évolution notable : Apple Santé. L’application bénéficierait d’un nouveau design, avec :

une interface plus claire,

une saisie des données simplifiée,

une organisation repensée des catégories.

La fuite relance également une rumeur persistante : l’arrivée d’un abonnement Health+, intégrant des fonctionnalités d’analyse avancées basées sur l’IA. Un virage stratégique qui pourrait transformer l’app Santé en véritable service premium.

Des améliorations plus discrètes, mais très concrètes

iOS 26.4 apporterait aussi plusieurs optimisations ciblées :

Remplissage automtique étendu : possibilité d’utiliser les cartes bancaires stockées dans l’app Mots de passe directement dans des applications tierces.

Freeform : ajout de la gestion de dossiers, une demande récurrente des utilisateurs.

AirPods et Find My : une fonction de localisation extérieure plus précise serait à l’étude.

Sécurité renforcée : un nouveau contrôle vérifierait si le système a été modifié avant toute connexion à l’identifiant Apple ou à iCloud.

Enfin, sans entrer dans les détails, Apple travaillerait sur un nouveau « Sports Tier » pour l’app Apple TV. Une évolution qui semble logiquement liée à l’accord récent faisant d’Apple le diffuseur exclusif de la Formule 1 aux États-Unis.

iOS 27 : stabilité… mais pas seulement

Si plusieurs rumeurs évoquaient un iOS 27 principalement axé sur la stabilité, la fuite suggère qu’Apple n’abandonnera pas totalement les nouveautés.

Deux pistes ressortent :

une amélioration des collections dans l’app Photos, probablement pour mieux organiser les contenus générés par IA,

une expérience d’appairage AirPods encore plus fluide et intelligente.

Rien de révolutionnaire à ce stade, mais une continuité dans l’affinement de l’écosystème.

iOS 28 : le futur de la santé et du sommeil

Plus surprenant encore, la fuite évoque déjà iOS 28, attendu pour fin 2027. Apple y ajouterait de nouveaux indicateurs de sommeil pour l’Apple Watch, dont un métrique clé : le temps passé au lit.

Une donnée basique chez certains concurrents, mais toujours absente de l’écosystème Apple malgré l’introduction récente du Sleep Score.

Autre indice notable : l’app Santé pourrait arriver sur macOS 28, marquant une convergence plus poussée entre l’iPhone, l’Apple Watch et le Mac dans le suivi du bien-être.

Une feuille de route crédible, mais non définitive

Évidemment, rien n’est gravé dans le marbre. Ces fonctionnalités proviennent de code interne, et Apple est connu pour abandonner ou repousser certains projets en cours de route. Mais leur présence indique au minimum une volonté claire d’évolution.

Si iOS 26.4 tient ses promesses, il pourrait devenir l’une des mises à jour intermédiaires les plus importantes de ces dernières années — et un premier pas sérieux pour combler le retard d’Apple face aux fonctionnalités IA déjà bien installées sur Android.