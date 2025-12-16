Accueil » Samsung SmartThings AI Energy : jusqu’à 30 % d’économies d’énergie sur les lave-linge

Samsung vient d’apporter une validation chiffrée à l’une de ses promesses clés en matière de maison connectée. Selon une vaste étude menée en conditions réelles avec le Carbon Trust, le mode AI Energy-Saving de SmartThings permettrait de réduire la consommation électrique des lave-linge haute efficacité d’environ 30 %.

Une donnée rare dans l’univers de l’électroménager connecté, où les bénéfices annoncés reposent souvent sur des simulations plutôt que sur des usages réels.

Une étude mondiale, basée sur des usages concrets

L’étude s’est appuyée sur les données de 187 000 lave-linge Samsung, répartis dans 126 pays, sur une période d’un an, de juillet 2024 à juin 2025. Tous les appareils analysés répondaient aux normes de haute efficacité énergétique de leurs marchés respectifs.

Contrairement à des tests en laboratoire, le mode AI Energy-Saving était activé volontairement par les utilisateurs via l’application SmartThings. Autrement dit, les économies mesurées reflètent un usage réel, sans contrainte artificielle.

Résultat : 5,02 gigawattheures (GWh) d’électricité économisés sur un an.

Pour donner un ordre de grandeur, cela correspond à la consommation mensuelle d’environ 14 000 foyers à Séoul, selon les données moyennes de la Korea Electric Power Corporation.

Comment fonctionne le mode AI Energy-Saving de Samsung ?

Le mode AI Energy-Saving s’appuie sur l’écosystème SmartThings pour analyser les habitudes d’utilisation et ajuster automatiquement les paramètres de lavage. Température, durée, cycles et gestion de la puissance sont optimisés en fonction des usages, sans compromettre les performances de nettoyage.

L’intérêt majeur réside dans le fait que l’optimisation est contextuelle : le système apprend des comportements réels, plutôt que d’imposer un mode « éco » rigide souvent peu attractif pour les utilisateurs.

Une validation selon des standards carbone stricts

La méthodologie de vérification s’est appuyée sur les protocoles du programme DUCD (Decarbonizing the Use-Phase of Connected Devices), une initiative portée par le Carbon Trust visant à standardiser la mesure de la consommation énergétique des appareils connectés.

Samsung affirme être le premier acteur du secteur à avoir conduit une vérification de cette ampleur en s’appuyant sur ces standards. Un point important, alors que la crédibilité environnementale des produits connectés est de plus en plus scrutée.

Une stratégie long terme autour de l’IA domestique

Samsung ne compte pas s’arrêter là. Le groupe indique vouloir étendre l’intégration de l’IA à davantage d’appareils électroménagers, tout en mettant l’accent sur la transparence des données : consommation énergétique, impact carbone et économies réalisées.

L’objectif est clair : renforcer la confiance des consommateurs et accélérer l’adoption de fonctionnalités intelligentes qui apportent des bénéfices mesurables, et pas seulement marketing.

Samsung donnera un aperçu de cette vision lors de son événement « The First Look » au CES 2026, en janvier prochain à Las Vegas, où de nouveaux appareils domestiques dopés à l’IA devraient être dévoilés.