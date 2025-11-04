Siri enfin intelligent : Google Gemini propulsera la prochaine version de l’assistant

Plus d’un an après avoir présenté l’iPhone 16 « Made for Apple Intelligence », Apple s’apprêterait enfin à lancer la version « intelligente » de Siri.

Mais, la surprise vient de la technologie utilisée : le nouveau Siri reposera sur les modèles d’intelligence artificielle de Google Gemini, selon un rapport exclusif de Bloomberg.

Le nouveau Siri : propulsé par Google, habillé par Apple

Selon Mark Gurman, Apple aurait conclu un accord avec Google pour intégrer une version personnalisée de Gemini, le grand modèle de langage (LLM) de Google, au cœur de la future Siri. Cette mise à jour devrait arriver avec iOS 26.4 au printemps 2026.

En clair, les utilisateurs verront l’interface et les fonctionnalités d’Apple Intelligence,…mais l’intelligence en coulisse sera signée Google. « Siri ne ressemblera pas à un service Google. Apple utilisera ses propres serveurs et son propre branding », précise Gurman.

Pourquoi Apple a choisi Google (et pas Anthropic) ?

Apple aurait évalué plusieurs partenaires, dont Anthropic (Claude), connu pour ses excellentes performances en IA conversationnelle. Mais, malgré de meilleurs résultats techniques, les conditions financières de Google auraient été plus avantageuses, poussant Apple à signer avec la firme de Mountain View.

Le partenariat reste discret : ni Apple ni Google ne devraient le commenter publiquement.

Une IA « made in Apple » mais hébergée sur ses propres serveurs

Apple veut rassurer ses utilisateurs

Les modèles Gemini seront entièrement hébergés sur les serveurs privés d’Apple ,

, Les données personnelles ne quitteront jamais l’infrastructure Apple,

L’assistant combinera Gemini dans le cloud et les Foundation Models maison tournant directement sur l’iPhone pour les tâches locales.

C’est un schéma très proche de ce que Samsung a fait avec Galaxy AI, largement alimenté par Gemini, mais sous branding Samsung.

Lancement prévu pour 2026

Si tout se déroule comme prévu, Apple devrait déployer la « nouvelle Siri » avec iOS 26.4, soit environ deux ans après l’annonce de « Apple Intelligence » à la WWDC 2024. Cela arrive donc tard — mais pas trop tard pour Apple, qui espère ainsi rattraper son retard sur Samsung et Google.

Le « Siri 2.0 » utilisera Gemini pour comprendre des requêtes complexes et les reformuler avec contexte, interagir entre apps (ex. : « Résume mes mails et ajoute les dates importantes à mon calendrier »), effectuer des recherches web enrichies via IA, et offrir des réponses plus naturelles et cohérentes.

Apple Intelligence ajoutera aussi des outils d’écriture, de résumé et de génération d’images directement intégrés à iOS et macOS.

Trop tard pour séduire ?

Certains observateurs jugent que Apple arrive trop tard dans la course à l’IA, deux ans après le lancement des premières versions de Gemini et ChatGPT sur smartphones. Mais d’autres pensent que les utilisateurs se moquent de la technologie employée — ils veulent juste une IA fluide, fiable et privée.

Apple ne crée pas encore son propre modèle d’IA « géant » de bout en bout, mais choisit une approche pragmatique : utiliser la technologie de Google, tout en gardant le contrôle total sur l’expérience et la confidentialité. Si cette intégration est réussie, Siri pourrait enfin devenir l’assistant intelligent qu’Apple promet depuis des années — et Apple Intelligence, un véritable concurrent aux IA de Google et Samsung.

En 2026, Siri pourrait enfin mériter son nom d’assistant « intelligent » — avec un petit coup de pouce… de Gemini.