Les prix de la DDR5 ont flambé, mais la hausse pourrait être de courte durée

Les prix de la mémoire DDR5 ont fortement augmenté ces derniers mois, ce qui inquiète de nombreux joueurs et monteurs de PC. Beaucoup craignent que cette situation ne dure plusieurs années, mais selon Sapphire, la réalité pourrait être moins alarmante.

Lors du podcast Hardware Unboxed, Edward Crisler, responsable des relations publiques chez Sapphire, a donné un point de vue plus rassurant sur le marché de la DRAM. D’après lui, une partie de la hausse actuelle des prix serait davantage liée à l’incertitude du marché qu’à de véritables pénuries de production.

Il qualifie les prix actuels de la DDR5 de « déraisonnables », soulignant qu’ils risquent de décourager les consommateurs de mettre à jour ou de construire un nouveau PC. Selon Crisler, des prix élevés de la RAM ont un effet domino : ils peuvent aussi freiner les ventes de cartes mères, boîtiers et cartes graphiques, car tout l’écosystème du PC est impacté.

Malgré cela, il se montre relativement optimiste sur le calendrier. Il estime que les prix pourraient commencer à se stabiliser d’ici 6 à 8 mois. Selon lui, certains fabricants augmentent leurs tarifs par précaution, un peu comme lors de précédentes périodes de tensions liées aux droits de douane américains, où les prix grimpaient avant même que l’offre ne soit réellement touchée.

Cette vision va toutefois à l’encontre de nombreuses prévisions du secteur. Plusieurs analystes estiment que les prix élevés de la mémoire pourraient se maintenir au-delà de 2026, notamment parce que des acteurs majeurs comme Samsung et SK Hynix privilégient la production de mémoire à forte marge destinée à l’IA et aux centres de données, au détriment du marché grand public.

L’IA monopolise la DRAM et notamment la DDR5

Même si la situation devait durer, Crisler rappelle que les passionnés de PC ont déjà su s’adapter par le passé. Lors de précédentes pénuries, beaucoup ont conservé leur matériel plus longtemps ou ajusté leurs configurations plutôt que de payer des prix excessifs.

Son conseil principal : éviter les achats paniqués. Le marché de la DDR5 reste très volatil, et il pourrait être plus judicieux d’attendre des signaux plus clairs avant d’investir dans une mise à niveau importante.