Une fuite massive dévoile la feuille de route d'Apple jusqu'en 2027 — avec l'iPhone pliable en ligne de mire

Une fuite inhabituelle par son ampleur vient peut-être de révéler la stratégie produit d’Apple pour 2026 et au-delà. Repérée par MacRumors, l’information proviendrait d’un prototype Apple vendu avec un build interne d’iOS, donnant accès à une liste impressionnante d’appareils encore non annoncés — y compris le tout premier iPhone pliable.

Pourquoi cette fuite est crédible ? Le système découvert porte le numéro 23A5234w, et il est étiqueté iOS 19 en interne, mais correspond à ce qui est aujourd’hui iOS 26. Cette incohérence confirme qu’il s’agit d’une build très ancienne, datant de plusieurs années. En outre, les identifiants produits correspondent à des schémas Apple connus, déjà utilisés dans d’anciennes fuites vérifiées.

En clair : ce n’est pas un simple bruit de couloir, mais une photographie partielle du futur catalogue Apple.

L’élément clé : l’iPhone pliable est bien réel

Dans la liste apparaît clairement : Foldable iPhone — V68.

C’est la première fois qu’un identifiant interne aussi précis confirme l’existence d’un iPhone pliable dans le code d’Apple. Cela recoupe de nombreux rapports précédents évoquant un format large type mini-iPad, une arrivée vers 2026, l’abandon de Face ID au profit de Touch ID latéral et un positionnement très haut de gamme.

Cette fuite suggère que le matériel est déjà suffisamment avancé pour être intégré aux builds système.

iPhone : une gamme plus large que jamais

Les références découvertes montrent une fragmentation inédite de la gamme iPhone :

Apple semble préparer des modèles plus accessibles, une poursuite de la gamme Air, une montée en gamme claire des Pro et un nouveau facteur de forme avec le pliable.

Apple mise massivement sur le spatial et les lunettes

La fuite révèle un nombre étonnant de produits liés à la réalité augmentée et mixte :

Vision Air

Vision Pro plus abordable/Gen 2

Lunettes AR autonomes

Lunettes AR connectées au Mac

Lunettes IA

Cela confirme que l’après-iPhone se prépare activement, avec plusieurs approches testées en parallèle.

Explosion de la gamme Mac et Apple Silicon

Apple prévoit déjà des puces M5, M6, et leurs variantes Pro/Max/Ultra, un MacBook à bas coût avec puce A18 Pro, des Mac Studio, Mac mini et MacBook Pro renouvelés sur plusieurs générations

Cela indique une segmentation encore plus fine, une volonté de remplacer Intel définitivement sur tous les segments, et une accélération du rythme des itérations matérielles

La maison connectée et… des robots ?

Les références les plus surprenantes concernent la maison :

HomePad (tablette murale)

HomePas (version de base)

Caméra domestique

Robot de table

HomePod mini 2

AirTag 2

Apple semble préparer un écosystème domestique complet, allant bien au-delà des HomePod actuels.

Ce que cette fuite nous apprend vraiment

L’iPhone pliable n’est plus un concept, mais un produit en cours de développement avancé Apple prépare une diversification massive de ses gammes (prix, formats, usages) Le futur d’Apple repose sur trois piliers : nouveaux formats (pliable, lunettes) Apple Silicon ultra-rapide maison connectée intelligente

Prudence, mais pas scepticisme

Tout ne sortira pas forcément tel quel. Certains projets peuvent être retardés, fusionnés et annulés. Mais une chose est sûre : Apple a déjà écrit une grande partie de son avenir, et cette fuite nous en offre un aperçu exceptionnellement large.

Si ne serait-ce que 70 % de cette liste voit le jour, Apple s’apprête à vivre la transformation la plus profonde depuis l’iPhone original.