Accueil » Honor Win et Win Pro : premières images et caractéristiques de la nouvelle série haut de gamme

Alors que 2025 touche à sa fin, Honor semble bien décidé à marquer les derniers jours de l’année avec l’annonce d’une toute nouvelle gamme de smartphones. Baptisée Honor Win, cette série viendrait remplacer ce que l’on connaissait jusqu’ici sous le nom de Honor GT 2.

Selon les informations qui circulent, la gamme devrait comprendre deux modèles : Honor Win et Honor Win Pro. Des images non officielles ont récemment commencé à circuler sur les réseaux sociaux chinois, offrant un premier aperçu de ces appareils — et laissant entrevoir une orientation clairement tournée vers la performance.

En outre, Honor a annoncé aujourd’hui qu’elle organisera un événement de communication pour ses nouveaux téléphones dédiés à l’e-sport le 16 décembre, soit demain. L’événement a pour slogan « Une force exceptionnelle, nés pour gagner ». L’image teaser publiée sur le site Web officiel de Honor montre un écran rempli du mot « WIN », ne laissant aucun doute sur le choix de cette marque.

Premières images : un design inspiré du Redmi K90

Les visuels apparus sur Weibo montrent deux smartphones au design très proche de celui de la série Redmi K90. Les deux modèles partagent un bloc photo rectangulaire imposant, avec le logo Win positionné dans l’angle inférieur droit du module.

Le bloc semble intégrer trois capteurs photo accompagnés d’un flash LED. Le modèle qui correspondrait à l’Honor Win « standard » apparaîtrait dans plusieurs coloris : beige, noir, blanc, et cyan.

Une seconde série d’images attire toutefois davantage l’attention.

Honor Win Pro : des indices d’un modèle orienté performances

Sur un autre jeu de visuels, le flash LED est placé différemment, sur la droite du module photo. Plus intriguant encore, un élément ressemblant à un système de dissipation thermique intégré est visible à proximité du bloc caméra.

Ce détail suggère fortement qu’il s’agit du Honor Win Pro, un modèle plus haut de gamme pensé pour encaisser de lourdes charges — gaming intensif, performances soutenues ou usage prolongé à pleine puissance.

Comme toujours avec ce type de fuites, aucune confirmation officielle n’a encore été apportée par Honor, et il est impossible d’affirmer que ces images correspondent aux rendus définitifs ou aux noms commerciaux finaux.

Des caractéristiques techniques très ambitieuses

D’après les rapports actuels, la série Honor Win viserait clairement le segment des flagships performants :

Honor Win : Snapdragon 8 Elite

Honor Win Pro : Snapdragon 8 Elite Gen 5

Écran OLED 1,5K pour les deux modèles

Capteur principal 50 mégapixels

Batterie massive d’environ 8 500 mAh

Charge rapide 100W

Si ces spécifications se confirment, Honor pourrait proposer l’un des meilleurs rapports puissance/autonomie du marché dès le lancement.

Une fin d’année stratégique pour Honor

L’arrivée de la série Win dans les tout derniers jours de 2025 semble loin d’être anodine. Honor chercherait à poser les bases de son positionnement pour 2026, en introduisant une nouvelle identité produit, plus agressive, plus lisible et clairement orientée vers la performance.

Reste à savoir quand l’annonce officielle aura lieu, si les noms Honor Win et Win Pro seront bien retenus, et surtout, à quels prix ces modèles seront proposés.

Une chose est sûre : Honor ne compte pas terminer l’année dans l’ombre, et la série Win pourrait bien être l’un des derniers coups d’éclat du marché smartphone en 2025.