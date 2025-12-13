Accueil » AirTag 2 : Apple prépare enfin une vraie évolution de son traqueur star

Annoncé de manière insistante pour 2025, le AirTag 2 se fait toujours attendre. À l’approche de la fin de l’année, il est désormais clair que le successeur du célèbre traqueur d’Apple ne sortira pas dans l’immédiat. Mais le projet est bien réel — et une nouvelle fuite nous offre un aperçu concret des améliorations en préparation.

Selon des informations révélées par Macworld, Apple travaillerait activement sur une nouvelle génération d’AirTag, avec plusieurs évolutions ciblées qui visent à corriger les limites du modèle actuel, lancé en… 2021.

Cinq améliorations majeures en préparation

D’après Filipe Espósito (Macworld), cinq nouveautés clés ont été repérées dans une version interne d’iOS 26. Ces indices laissent peu de doute quant aux axes d’amélioration choisis par Apple.

Voici ce que le AirTag 2 pourrait apporter :

Un processus d’appairage plus fluide, plus rapide et plus fiable

Un affichage précis du niveau de batterie, bien plus détaillé qu’aujourd’hui

Un suivi plus fiable dans les environnements très fréquentés, où les signaux se croisent

Une fonction Recherche de précision encore plus précise, grâce à des améliorations matérielles

Un meilleur suivi lorsque le AirTag est en mouvement, un point clé pour les bagages ou les véhicules

Autant d’ajustements qui ne révolutionnent pas le concept, mais qui renforcent l’efficacité d’un produit déjà très apprécié.

Un nom de code révélateur… et un calendrier encore flou

La fuite mentionne une désignation interne explicite : « 2025AirTag ». Un nom qui suggère clairement que Apple envisageait — à un moment du développement — un lancement cette année. Théoriquement, une annonce de dernière minute reste possible, mais elle semble de moins en moins probable.

Plus réalistement, le AirTag 2 pourrait glisser vers début 2026, surtout si Apple choisit de l’intégrer à une keynote plus large consacrée à l’écosystème maison ou à la domotique.

Bien plus qu’un simple porte-clés connecté

Si le AirTag s’est imposé aussi vite, ce n’est pas uniquement pour retrouver ses clés. Grâce au réseau Localiser, l’un des plus vastes au monde, il est devenu un outil de confiance pour :

suivre des bagages en voyage, parfois plus efficacement que les compagnies aériennes elles-mêmes

localiser un vélo ou un véhicule, malgré les limites imposées par Apple

sécuriser des objets de valeur avec une précision impressionnante

Certes, le AirTag a aussi été détourné à des fins malveillantes à ses débuts, mais Apple a multiplié les mises à jour de sécurité pour réduire drastiquement les abus. Après quatre ans sans évolution matérielle majeure, un renouvellement devenait inévitable.

Et aussi : un nouveau HomePod mini en approche

La même fuite vient renforcer une rumeur déjà persistante : un nouveau HomePod mini serait également en développement. Le code interne d’iOS évoque un modèle équipé de la puce S10, une nette amélioration par rapport à l’actuelle génération.

Sans bouleverser la formule, Apple viserait surtout plus de réactivité, une meilleure gestion de Siri et de la domotique et une intégration renforcée dans l’écosystème maison.

Un duo AirTag 2 + HomePod mini mis à jour marquerait un rafraîchissement bienvenu de l’écosystème Apple dédié au quotidien et à la maison connectée.

Un petit produit… mais un enjeu stratégique

Le AirTag n’est peut-être pas le produit le plus spectaculaire d’Apple, mais il illustre parfaitement la force de son écosystème. Une version 2 plus précise, plus transparente sur la batterie et plus fiable en déplacement pourrait consolider cette avance face aux alternatives de Samsung, Tile ou Chipolo.

Que le lancement ait lieu fin 2025 ou début 2026, une chose est sûre : le moment est venu pour Apple de faire évoluer son traqueur, sans le réinventer, mais en l’amenant au niveau d’exigence actuel.