iPhone pliable : Apple abandonnerait Face ID au profit de Touch ID sur le bouton latéral

Depuis des années, l’iPhone pliable fait partie de ces projets fantômes que l’on évoque sans jamais les voir. Mais à mesure que les fuites s’accumulent, le scénario devient plus crédible : Apple testerait activement un appareil pliable, et certains choix techniques commencent à émerger avec netteté.

Le dernier en date pourrait surprendre. Selon le leaker réputé Digital Chat Station, Apple aurait décidé de renoncer à Face ID sur son futur iPhone pliable, au profit d’un capteur d’empreintes Touch ID intégré au bouton latéral.

Pourquoi Apple abandonnerait Face ID sur son premier iPhone pliable

Le raisonnement serait à la fois pragmatique et très « Apple ». Le système Face ID repose sur un ensemble complexe de capteurs 3D (projecteur de points, caméra infrarouge, capteurs de profondeur) qui occupent un volume non négligeable. Sur un smartphone pliable, où chaque millimètre d’épaisseur compte, cette contrainte devient critique.

Selon la fuite, Apple chercherait à minimiser l’épaisseur totale du châssis, éviter toute bosse ou compromis structurel, et préserver un design pliable aussi fin que possible.

Pour les mêmes raisons, Apple se serait également écartée des capteurs d’empreintes ultrasoniques sous l’écran, pourtant utilisés par certains concurrents Android. Là encore, la technologie serait jugée trop encombrante pour un produit où la finesse est une priorité absolue.

Résultat : un Touch ID latéral, solution éprouvée sur l’iPad Air et certains iPad mini, plus simple à intégrer et nettement moins intrusive sur le plan matériel.

Un design « large », pensé comme une mini-tablette

Les informations partagées par Digital Chat Station dressent le portrait d’un appareil très différent des pliables actuels au format « livre » étroit.

Le prototype d’ingénierie actuellement testé par Apple disposerait d’un écran pliable principal de 7,58 pouces, d’une caméra frontale sous l’écran une fois déplié, d’un écran externe de 5,25 pouces, avec un poinçon classique, et d’un double capteur photo arrière de 48 mégapixels.

Le terme clé ici est « wide ». Une fois ouvert, l’appareil se rapprocherait davantage d’une petite tablette que d’un smartphone allongé, avec un format horizontal plus confortable pour la lecture, le multitâche et la vidéo.

Une charnière au cœur des priorités

Sans surprise, Apple accorderait une attention particulière à la charnière, souvent le talon d’Achille des téléphones pliables. Le leaker la décrit comme « très solide », suggérant un mécanisme pensé pour résister à l’usure sur le long terme — un point sur lequel Apple ne peut pas se permettre de transiger.

La fiabilité mécanique reste l’un des principaux freins à l’adoption massive des pliables, et Apple semble vouloir attaquer le problème frontalement.

Apple, Samsung… et la pression venue de Chine

Fait intéressant, la fuite évoque également que Samsung étudierait un format pliable large similaire. Pourtant, selon Digital Chat Station, le premier smartphone pliable horizontal « large » pourrait finalement venir d’un constructeur chinois, avant même Apple ou Samsung.

Un scénario crédible, tant les marques chinoises se montrent agressives sur l’innovation matérielle depuis plusieurs années.

Un lancement encore lointain, mais un marché en attente

L’iPhone pliable ne serait pas attendu avant l’année prochaine, au plus tôt. Mais, son arrivée pourrait redonner un souffle nouveau à un marché des pliables devenu prévisible, dominé par des itérations successives plutôt que de véritables ruptures.

En optant pour Touch ID, un format large et une approche radicalement prudente sur le design, Apple semble préparer un produit différent par philosophie, fidèle à sa stratégie habituelle : arriver tard, mais avec une vision claire.

Reste à savoir si ce pari suffira à relancer l’intérêt pour les smartphones pliables — et si les utilisateurs sont prêts à accepter le retour du Touch ID sur un iPhone haut de gamme.