Google prépare Health Connect à devenir le véritable centre de santé d’Android

Longtemps cantonné à un rôle discret de passerelle entre applications de fitness, Health Connect s’apprête à changer de dimension. De nouvelles découvertes dans les versions récentes d’Android montrent que Google travaille activement à transformer ce service en un hub de santé beaucoup plus complet, capable d’aller bien au-delà du simple suivi de l’activité physique.

Health Connect monte en puissance avec Android 16

Introduit en 2022, Health Connect avait une mission claire : synchroniser les données de santé entre différentes applications Android. Avec Android 16, Google commence toutefois à revoir en profondeur cette approche.

Le système prend déjà en charge des données médicales plus sensibles, comme les allergies, les vaccins ou certains résultats de laboratoire. Mais, ce n’est qu’un début. Dans les dernières versions de test, l’interface des paramètres évolue de manière notable :

les applications connectées sont désormais mises en avant, les autorisations sont regroupées par type de données, ce qui permet de voir rapidement quelles apps accèdent au rythme cardiaque, au sommeil ou à l’activité physique.

Un changement subtil, mais essentiel, qui améliore la lisibilité et le contrôle des informations personnelles.

Alcool, symptômes médicaux : ce que révèlent les indices cachés

Les éléments les plus intéressants ne sont pas visibles à l’écran… mais bien dans le code. Des références récemment découvertes suggèrent que Google prépare la prise en charge du suivi de la consommation d’alcool, avec la possibilité d’enregistrer différents types de boissons comme la bière, le vin ou les cocktails.

Autre évolution majeure : le potentiel support d’un large éventail de symptômes médicaux, parmi lesquels l’insomnie, les nausées ou encore l’essoufflement. Si ces fonctions se concrétisent, Health Connect ne se limiterait plus à la forme physique, mais deviendrait un outil de suivi de santé beaucoup plus global.

Pourquoi la stratégie santé de Google est cruciale pour Android ?

Derrière ces évolutions se dessine une ambition claire : faire de Health Connect un équivalent sérieux d’Apple Santé. Google ne cherche plus seulement à suivre vos pas ou vos séances de sport, mais à centraliser l’ensemble de votre vie médicale dans un espace unique et sécurisé.

Pour les utilisateurs, l’intérêt est évident. Ceux qui jonglent aujourd’hui entre plusieurs applications — nutrition, sport, sommeil, bien-être — pourraient bénéficier d’une expérience plus unifiée, avec moins de fragmentation et davantage de cohérence. Le nouveau système d’autorisations renforce également la transparence, en facilitant la gestion de l’accès aux données les plus sensibles.

Une évolution progressive, mais stratégique

Health Connect reste une infrastructure : son potentiel dépendra largement des applications qui viendront l’alimenter. Bonne nouvelle toutefois, Google met à jour ce service via le Play Store, sans nécessiter une mise à jour complète du système Android.

Aucune date précise n’a encore été communiquée pour le suivi de l’alcool ou des symptômes médicaux. Mais les signaux sont clairs : Google veut faire du smartphone Android un véritable compagnon de santé, et non plus un simple podomètre numérique.

La transformation est en marche — discrète, mais stratégique.