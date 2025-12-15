Accueil » Galaxy S26 : Samsung miserait sur Gauss pour des fonctions IA exclusives et 100 % locales

Galaxy S26 : Samsung miserait sur Gauss pour des fonctions IA exclusives et 100 % locales

À mesure que les fuites autour de la gamme Galaxy S26 se multiplient, une pièce manquait encore au puzzle : les vraies nouveautés logicielles exclusives. D’après le leaker @chunvn8888, la réponse se trouve du côté de Gauss, le modèle d’IA générative maison de Samsung, qui serait cette fois intégré en profondeur et exécuté localement sur les Galaxy S26.

Une évolution majeure qui pourrait bien devenir le principal argument différenciant de la prochaine génération.

Gauss, l’IA de Samsung, enfin au premier plan

Présenté pour la première fois en 2023, Samsung Gauss est resté jusqu’ici relativement discret. Officiellement, Samsung a toujours préféré communiquer sur Galaxy AI, une suite de fonctionnalités développées en partenariat avec Google, sans jamais vraiment détailler le rôle exact de son propre modèle.

Dans les faits, Gauss alimente déjà certaines fonctions des Galaxy S24 et S25, mais selon une approche hybride : une partie du traitement est effectuée sur l’appareil, le reste reposant sur le cloud.

Avec le Galaxy S26, cette logique changerait radicalement.

Une IA exécutée localement, sans dépendance au cloud

Selon la fuite, Gauss serait intégré nativement dans le Galaxy S26, permettant à de nombreuses fonctions d’IA de fonctionner entièrement en local. Une différence clé par rapport aux générations précédentes, où plusieurs usages restaient dépendants de serveurs distants.

Conséquence directe :

Pas besoin de connexion Internet pour certaines fonctions avancées

Meilleure confidentialité, les données ne quittant plus l’appareil

Temps de réponse plus rapide, sans latence réseau

En contrepartie, cette intégration locale exige davantage de ressources. Le Galaxy S26 pourrait ainsi adopter une gestion plus agressive de la mémoire et des applications en arrière-plan, afin de libérer suffisamment de RAM pour l’IA.

Des fonctions IA potentiellement exclusives au Galaxy S26

Même si les anciens modèles recevront One UI 8.5, ils pourraient ne pas bénéficier des nouvelles fonctionnalités basées sur Gauss. La raison : sur ces appareils, l’IA resterait partiellement dépendante du cloud, limitant certaines capacités.

Ce choix est stratégique. D’un point de vue technique, Samsung pourrait parfaitement proposer ces fonctions via des modèles hébergés à distance, y compris sur les Galaxy S25. Mais l’exclusivité logicielle permet de créer une vraie incitation à l’upgrade, surtout si les nouveautés matérielles restent modestes.

Autrement dit, l’IA pourrait devenir l’argument central du Galaxy S26.

Samsung prêt à “tout miser” sur l’IA ?

Ce positionnement n’est pas sans risque. Apple a déjà tenté une approche similaire avec l’iPhone 16, en mettant fortement en avant Apple Intelligence — avec un accueil mitigé, notamment à cause de promesses jugées excessives.

Samsung joue ici une carte comparable. Si les nouvelles fonctions Gauss se révèlent réellement utiles, fluides et différenciantes, la stratégie pourrait fonctionner. Dans le cas contraire, le public pourrait rapidement percevoir l’IA comme un simple habillage marketing, incapable de compenser un manque d’innovation matérielle.

Une différenciation nécessaire, mais sous surveillance

Dans un marché où les smartphones haut de gamme évoluent de plus en plus par petites touches, l’IA embarquée représente l’un des rares leviers encore capables de créer une rupture perceptible.

Le Galaxy S26 pourrait ainsi marquer un tournant : non pas par son design ou ses capteurs, mais par une intelligence locale plus puissante, plus privée et plus autonome. Reste à savoir si Samsung saura transformer cette promesse technologique en valeur réelle pour l’utilisateur.