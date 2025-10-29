Google Pixel 10a : un design familier, des ambitions mesurées

Les premiers rendus du Google Pixel 10a viennent de fuiter grâce à AndroidHeadlines, offrant un premier aperçu du prochain smartphone de la gamme Pixel 10.

Sans surprise, Google joue la carte de la continuité : un design quasi identique à celui du Pixel 9a, mais avec quelques ajustements subtils et un format plus compact.

Selon ces images, le Pixel 10a conserve son double module photo à l’arrière et un dos en plastique, mais adopte des bordures inférieures plus fines. L’écran passerait à 6,2 pouces, pour des dimensions de 153,9 x 72,9 x 9 mm, soit un appareil légèrement plus petit et plus étroit que son prédécesseur.

Pixel 10a : Un processeur familier et un écran plus lumineux

Côté performances, les rumeurs indiquent que le Pixel 10a conserverait la puce Tensor G4, déjà utilisée sur le Pixel 9a, au lieu du nouveau Tensor G5 réservé aux modèles supérieurs.

Le stockage resterait en UFS 3.1, mais la dalle OLED atteindrait 2 200 nits de luminosité, contre 2 000 sur le modèle précédent, pour une meilleure visibilité en plein soleil.

L’appareil ne bénéficierait pas du nouvel outil IA Magic Cue, qui permet une assistance contextuelle en temps réel sur les Pixel 10. Il miserait donc davantage sur la stabilité et l’autonomie que sur les fonctions d’intelligence artificielle avancées.

Un équilibre entre endurance et accessibilité

Le Pixel 10a devrait embarquer une batterie d’environ 5 100 mAh, dans la lignée du 9a, garantissant une solide autonomie pour un usage quotidien.

Le design général reste sobre et pratique, avec les boutons volume placés sous le bouton d’alimentation — un choix atypique mais cohérent avec la philosophie de Google.

Le smartphone se positionnerait autour de 499 dollars, un tarif qui reste fidèle à la stratégie du constructeur pour sa série « a » : proposer une expérience Pixel complète à prix contenu.

Un lancement attendu pour début 2026

Le Pixel 10a devrait être officialisé au premier trimestre 2026, probablement au printemps, afin d’éviter la période saturée des lancements de flagships en fin d’année.

Il sera disponible en plusieurs coloris, et conserverait son format compact, pensé pour les utilisateurs recherchant la simplicité et la fiabilité du Pixel sans compromis excessif sur les performances.

Avec le Pixel 10a, Google mise sur la continuité plutôt que la révolution. Un choix prudent, mais qui pourrait séduire ceux qui cherchent l’essentiel du savoir-faire Pixel — photo, fluidité et fiabilité — dans un format compact et sans fioritures.