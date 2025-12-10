Accueil » Idées cadeaux tech UGREEN pour Noël 2025 : utiles, fiables et pensés pour les liens

Pour les fêtes de fin d’année, UGREEN mise sur la simplicité, la convivialité et la puissance discrète de ses accessoires tech. Une sélection pensée pour rassembler les proches plutôt que les écrans.

Dans un monde où les notifications crépitent plus que les bûches, UGREEN prend le contrepied. Avec son thème chaleureux « Together Makes Christmas », la marque chinoise place la technologie au service des liens humains. Loin de voler la vedette aux échanges familiaux, les produits UGREEN se veulent des facilitateurs silencieux : ils gardent les appareils chargés, les souvenirs accessibles, les connexions fluides — tout en laissant l’espace mental pour ce qui compte vraiment.

Une posture rare dans un secteur souvent obsédé par la performance brute ou l’hyperconnectivité.

Des produits pensés pour chaque lien : famille, couple, amis, soi-même

À l’approche des fêtes, UGREEN dévoile une sélection de cadeaux intelligents classés non par prix ou fiche technique, mais par relations humaines. Une idée forte, qui transforme le simple « accessoire tech » en objet d’attention sincère.

Pour la famille : NASync DH2300, la mémoire collective

Capable de stocker jusqu’à 60 To de photos, vidéos et souvenirs, le UGREEN NASync DH2300 devient le coffre-fort numérique du foyer. Il organise les contenus grâce à une IA de tri par visages, lieux et scènes, le tout sans frais mensuels. 95 % des utilisateurs saluent sa simplicité d’usage — y compris les grands-parents.

Pour les couples : MagFlow Power Bank et chargeurs sans fil

Le MagFlow Power Bank 10 000 mAh 25W propose une charge rapide Qi2 pour deux appareils en simultané, avec un design compact aimanté. Un petit cadeau qui dit « je pense à toi » de manière concrète.

Autres options douces à deux :

Le MagFlow 2-en-1 : charge l’iPhone et les AirPods sur une table de chevet partagée

Le MagFlow 3-en-1 : ajoute l’Apple Watch à l’équation, pour les couples Apple addicts.

Pour les amis : Nexode, le chargeur à partager

Le Nexode Power Bank 20 000 mAh 165 W (ou sa version 65 W avec câble rétractable) permet de charger plusieurs appareils à la fois, idéal pour les voyages entre amis ou les soirées prolongées. Son câble intégré rétractable rend l’usage simple et spontané. Une invitation à l’échange, même quand il s’agit de batterie.

Pour soi : Revodok 105, l’accessoire qui range l’esprit

Le hub USB-C 5-en-1 Revodok 105 devient l’outil indispensable pour passer de « boulot » à « cocooning » sans effort. Il réduit l’encombrement du bureau, alimente tous les périphériques, et s’intègre élégamment dans un setup moderne.

L’esprit de Noël version UGREEN : déconnecter pour mieux se retrouver

Au-delà des objets, UGREEN propose une vision de la tech apaisée. Pas de hype tapageuse, pas de fioritures marketing : juste des produits solides, fiables, bien conçus — qui libèrent de la charge mentale au lieu d’en ajouter. La marque lance même un calendrier de l’Avent Power-Up avec des cadeaux à gagner, renforçant cette idée de cadeaux utiles, partagés, durables.