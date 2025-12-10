Accueil » Figma intègre l’IA : les designers peuvent effacer et isoler des objets sans Photoshop

Figma vient de dévoiler trois outils d’édition d’images basés sur l’IA, directement intégrés à Figma Design et Figma Draw. L’objectif est simple : permettre aux designers de modifier leurs images sans devoir exporter vers Photoshop, Canva ou une autre plateforme.

Voici une description des trois nouveaux outils.

Trois nouveaux outils pour Figma Design et Figma Draw

1. Effacer un objet

Grâce à une version améliorée du lasso, vous pouvez entourer un objet ou une personne dans une image et l’effacer instantanément. L’IA reconstruit automatiquement l’arrière-plan, de manière cohérente et sans laisser de traces visibles.

Idéal pour retirer des éléments indésirables, nettoyer des scènes complexes et adapter une image à différents formats.

2. Isoler un objet

L’isolation permet d’extraire un élément sélectionné pour le déplacer, le redimensionner ou le modifier, tout en conservant son intégration visuelle avec le reste de la scène.

Figma indique que l’objet isolé peut ensuite subir d’un ajustement de la lumière, d’une modification des ombres, d’un réglage des couleurs et d’un ajustement du focus.

Un niveau de contrôle jusque-là réservé à des outils comme Photoshop.

3. Étendre une image

Cet outil permet d’agrandir une image pour changer son ratio — par exemple passer d’un format carré (1:1) à un bannière web — sans distorsion. L’IA génère un fond naturel qui s’intègre au visuel existant.

Un équivalent du Generative Expand d’Adobe Photoshop, mais directement dans Figma.

Nouvelle barre d’outils dédiée à l’édition d’images

Figma regroupe désormais toutes ses fonctions d’édition dans une barre d’outils unifiée, incluant :

Outil lasso amélioré

Effacer objet

Isoler objet

Supprimer l’arrière-plan (feature très utilisée selon Figma)

Modifier la couleur du fond

Ajouter texte, annotations ou éléments graphiques

Cette centralisation vise à simplifier l’accès aux outils d’édition les plus courants.

Pourquoi c’est important ?

Jusqu’ici, Figma manquait d’outils avancés d’édition, obligeant les designers à exporter une image, l’éditer ailleurs, puis la réimporter dans Figma. Ces nouveaux outils — sans prompts textuels — apportent une édition rapide et granulaire, une expérience centrée sur la sélection, pas sur la génération, moins de dépendance à Photoshop ou Canva et un workflow beaucoup plus fluide pour les équipes produit, UX/UI et marketing.

Adobe et Canva proposent ces fonctions depuis plusieurs années, mais l’intégration native dans Figma était très attendue. Avec cette mise à jour, Figma réduit significativement l’écart et renforce son statut de plateforme centrale pour les designers.

Disponibilité

Les nouvelles fonctions arrivent dès aujourd’hui sur Figma Design et Figma Draw, et seront étendues au reste des outils Figma en 2026.

Figma était un des premiers partenaires d’apps intégrées dans ChatGPT, mais on ne sait pas encore si ces nouveaux outils seront utilisables directement depuis ChatGPT également.