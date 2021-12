Instagram vous permet de publier une vidéo de 60 secondes dans une Story sans la segmenter

Instagram s’efforce de concurrencer TikTok et Snapchat, et la dernière fonctionnalité qu’il teste fait partie de cet effort. 9to5Mac rapporte que Instagram travaille à vous permettre de poster des Stories vidéo d’une durée maximale de 60 secondes sans avoir à les couper en plusieurs parties.

La fonctionnalité est actuellement en période de test, et elle a été remarquée pour la première fois par un utilisateur d’Instagram en Turquie. La plateforme notifie maintenant certains de ses utilisateurs de ce nouveau changement. Avant cette mise à jour, si vous avez téléchargé une vidéo de plus de 15 secondes en tant que Story Instagram, elle sera automatiquement divisée en plusieurs Stories différentes.

Le nouveau changement vous permettra de télécharger une vidéo de 60 secondes dans une Story sans qu’elle soit inconfortablement divisée en différentes Stories. De plus, la plateforme teste également une interface de publication de Story remaniée qui vous permettra de mentionner plus facilement d’autres comptes ou d’ajouter un lieu à votre publication.

Instagram is testing longer stories segments of up-to 60 seconds Spotted by @yousufortaccom in Turkey pic.twitter.com/6LJ2Rjqbpz —Matt Navarra (@MattNavarra) December 15, 2021

Ces changements ne sont disponibles que pour certains utilisateurs pour le moment et on ne sait pas quand ils seront disponibles.

Une interface remaniée pour poster des Stories

L’entreprise teste également une interface remaniée pour poster des Stories qui permettra de mentionner plus facilement d’autres comptes ou d’ajouter un lieu à une publication. On ne sait pas encore quand ou si Instagram mettra ces changements à la disposition de tous les utilisateurs du monde entier, car pour l’instant, seuls quelques utilisateurs peuvent publier des Stories plus longues.

Comme TikTok est devenu de plus en plus populaire et que Snapchat a récemment introduit une nouvelle application autonome permettant aux créateurs de modifier leurs vidéos, il n’est pas surprenant qu’Instagram rende sa plateforme plus attrayante pour ceux qui aiment partager des vidéos sur le réseau social.