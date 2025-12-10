Accueil » Facebook copie Instagram : le flux devient une grille visuelle et on double-tape pour liker

Mark Zuckerberg l’a promis : Facebook doit redevenir « bien plus influente culturellement qu’elle ne l’est aujourd’hui ». Traduction : si la plateforme veut survivre à TikTok, Instagram… et à sa propre réputation de réseau « pour les parents », elle doit changer. Vite.

Aujourd’hui, Meta dévoile une vague de mises à jour qui vont directement dans ce sens. Et soyons honnêtes : Facebook n’a jamais autant ressemblé à Instagram.

Un flux plus simple, plus immersif… et plus Instagram dans l’âme

C’est quasiment un aveu de Meta : les gens interagissent plus avec le visuel qu’avec les statuts textuels. Donc, Facebook transforme sa logique d’affichage. Les photos publiées en lot deviennent un grille de type Instagram offrant une mise en page plus propre, plus modernisée, moins « album Facebook 2012 ». De plus, vous pouvez désormais double-taper pour liker une photo. Il s’agit-là d’un réflexe universel que Meta n’avait jamais osé importer sur Facebook.

Le but ? Réduire la friction, rendre l’expérience plus fun, plus fluide et attirer les jeunes, qui n’aiment pas scroller dans un flux textuel à l’ancienne.

Stories & Posts : un nouvel éditeur plus intuitif

Meta repense l’écran de création de contenus. Ses propres mots : « mettre les outils les plus populaires — musique, tags, etc. — là où vous pouvez facilement les trouver ». Autrement dit, cela se traduit par moins de menus cachés, plus de simplicité et plus de vitesse dans la création.

La stratégie est limpide : faciliter la production de contenus rapides, esthétiques, addictifs.

La recherche devient une grille immersive

Facebook copie à nouveau Instagram et TikTok :

Résultats organisés en grille immersive

Tous les formats sont mélangés : photos, vidéos, Reels, posts

Tests d’un mode plein écran pour explorer un élément sans perdre sa place dans la recherche

On est loin du Facebook « texte + liens bleus » d’avant. C’est une réorientation totale vers la recherche visuelle type Explore.

L’utilisateur reprend (enfin) du pouvoir sur l’algorithme

Derrière les paillettes visuelles, Meta glisse un changement plus important. Les utilisateurs pourront maintenant expliquer pourquoi un post est non pertinent. Un vrai feedback explicite, comme sur Instagram et Threads.

Attendu prochainement, plus de commandes pour filtrer, de meilleures options pour influencer de manière volontaire son flux et une personnalisation plus transparente.

C’est un virage stratégique : Meta remplace l’opacité algorithmique par une impression de contrôle. En 2025, c’est devenu indispensable pour rester crédible.

Et ce n’est pas tout : menus revus et commentaires simplifiés

Petites retouches, mais révélatrices d’une volonté claire :

réduire la complexité accumulée depuis 15 ans moderniser l’interface sans la casser remettre Facebook à niveau face aux apps « natives so 2020 »

Facebook copie Instagram… mais c’est la meilleure décision possible

Pendant des années, Facebook s’est battu contre son vieillissement inévitable. Aujourd’hui, Meta fait l’inverse : il embrasse l’évolution naturelle d’un réseau social centré sur le visuel et le divertissement.

Parce que la vérité, c’est que les stories dominent, la vidéo courte domine, les jeunes ne lisent plus les flux textuels et les créateurs veulent de la simplicité et des outils accessibles. Facebook peut encore rester énorme — mais pas en restant Facebook 2014.

Les choix faits ici sont cohérents, assumés et nécessaires. Est-ce que cela va ramener les 18–24 ans ? Pas sûr. Est-ce que cela va ralentir l’érosion culturelle ? Probablement.

Mais une chose est certaine : Facebook n’a jamais autant ressemblé à un produit 2026 que maintenant. Et c’est exactement ce que Zuckerberg vise.