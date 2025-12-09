Accueil » ChatGPT est en stagnation : Google Gemini enregistre +30 % de croissance

ChatGPT est en stagnation : Google Gemini enregistre +30 % de croissance

ChatGPT est en stagnation : Google Gemini enregistre +30 % de croissance

Le leader ne perd pas sa couronne… mais pour la première fois, quelqu’un tire vraiment dessus. Pendant deux ans, le monde de l’IA a vécu avec une évidence : ChatGPT était intouchable. Une croissance explosive, une avance technique confortable, une image de pionnier. Puis, soudain, la réalité rattrape tout le monde : une courbe ne grimpe jamais éternellement.

Selon les dernières données de Sensor Tower, ChatGPT vient d’entrer dans une phase qu’on n’osait pas imaginer : la stagnation.

ChatGPT plafonne, Google Gemini grimpe

Les chiffres sont limpides :

ChatGPT : +6 % de croissance entre août et novembre

Gemini : +30 % sur la même période

ChatGPT reste gigantesque — 810 millions d’utilisateurs mensuels, soit 55 % de parts de marché — mais ce qui compte ici n’est pas la taille. C’est la dynamique. Et elle est en train de basculer : ChatGPT perd 3 points de parts de marché, tandis que Gemini en gagne 3. Un transfert presque symétrique.

Pourquoi Gemini progresse aussi vite ?

Un mot : momentum. Un catalyseur ? Le mini-modèle devenu viral : Nano Banana. Oui, le nom prête à sourire. Mais derrière l’apparente fantaisie, un outil de génération visuelle ultra-rapide qui a littéralement envahi les réseaux. Résultat : curiosité → téléchargements → rétention.

Gemini, longtemps perçu comme l’alternative « trop sage » à OpenAI, trouve soudain son ton propre : plus fun, plus accessible, plus visuel.

Et les chiffres le confirment.

Perplexity et Gemini : les deux fusées de 2025

Là où ChatGPT ralentit, d’autres acteurs accélèrent :

Gemini : +190 % année sur année

Perplexity : +215 %, l’un des taux les plus impressionnants du secteur

Ce duo représente aujourd’hui la menace la plus sérieuse pour la domination d’OpenAI depuis 2022. Pendant un an, ChatGPT a été « l’IA par défaut ». Cette période semble toucher à sa fin.

Et si on regarde le temps passé dans l’application ?

Ici, la bascule est encore plus marquée :

Gemini : +120 % de temps moyen quotidien → 11 minutes/jour

ChatGPT : +6 % seulement

Pire : –10 % d’usage entre juillet et novembre

Autrement dit, ChatGPT a plus d’utilisateurs, mais ils passent moins de temps dessus. Les utilisateurs Gemini sont quant à eux beaucoup plus engagés une fois qu’ils l’adoptent. C’est souvent ce chiffre — l’engagement — qui annonce le futur d’un produit.

2026 : l’année où la domination ne suffira plus

OpenAI reste loin devant, mais, pour la première fois depuis son arrivée tonitruante en 2022, la concurrence ne joue plus la figuration. Gemini n’est pas encore passé devant, mais il possède ce que ChatGPT n’a plus : la trajectoire ascendante. Et dans la tech, on ne parie jamais contre ce genre de dynamique.

Si la tendance se confirme, 2026 pourrait marquer la fin d’une ère : celle où « IA = ChatGPT » allait de soi.

Une nouvelle phase commence : plus de compétition, plus de différenciation, et plus d’innovation forcée.

L’âge d’or du monopole touche peut-être à sa fin. L’âge d’or de la rivalité, lui, commence.