Les assistants vocaux ont longtemps eu un défaut presque absurde : oublier le contexte à peine leur première réponse terminée. Google commence enfin à corriger ce point avec l’arrivée de la Continued Conversation dans Gemini for Home, une fonction qui rend les échanges sur les enceintes et écrans Nest plus naturels, plus rapides et surtout un peu moins mécaniques.

Une vraie conversation, sans répéter « Hey Google »

Google a annoncé sur la communauté Google Nest que la Continued Conversation commence à être déployée pour les utilisateurs en accès anticipé de Gemini for Home. Une fois la première question posée, le microphone reste ouvert quelques secondes, ce qui permet d’enchaîner avec une relance sans redire « Hey Google ».

L’intérêt est immédiat : si vous demandez la météo à Tokyo, vous pouvez poursuivre avec « Et demain ? » et Gemini comprend qu’il s’agit toujours de Tokyo. Google présente d’ailleurs cette évolution comme une réponse directe à l’une des demandes les plus fréquentes des premiers utilisateurs.

Plus contextuel que l’ancien Google Assistant

Google explique que cette nouvelle version va plus loin que l’ancienne implémentation de Google Assistant. Là où l’ancien système pouvait surtout rouvrir le micro pour une nouvelle requête, Gemini for Home conserve davantage le contexte de l’échange, ce qui change réellement l’expérience d’usage.

Autre différence importante : Google indique que la fonction n’est pas limitée à l’anglais américain. Elle est annoncée sur les langues et régions prises en charge par Gemini for Home, ce qui lui donne une portée bien plus large que les premières versions historiques de ce type de fonction.

Une fonction gratuite, mais encore en déploiement

À ce stade, la conversation continue est proposée sans abonnement pour les utilisateurs éligibles à Gemini for Home en early access. Google précise aussi que Gemini for Home lui-même est encore en cours de déploiement progressif selon les pays et les langues, avec une disponibilité qui s’élargit dans le temps.

La marque met également en avant une amélioration de la détection des conversations de fond, afin d’éviter que l’assistant ne prenne pour une commande, ce qui n’est qu’une discussion dans la pièce. C’est un détail technique, mais c’est probablement ce qui fera la différence entre une fonction utile et une fonction vite désactivée.

Où activer l’option

Google indique que le réglage se trouve dans l’application Google Home, dans ce chemin : Paramètres de l’application Home > Gemini pour Home > Continued Conversation.

Cette nouveauté peut sembler modeste, mais elle touche à un point central de l’assistant vocal moderne : la fluidité. Un assistant qui oblige à relancer son mot-clé à chaque phrase finit par casser l’illusion de dialogue. Avec Continued Conversation, Google rapproche enfin Gemini for Home d’une interaction plus crédible, moins robotique, et donc potentiellement plus utilisée au quotidien. Cette conclusion est une analyse fondée sur les capacités officiellement décrites par Google et sur la limite connue des anciennes interactions vocales.