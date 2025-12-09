Accueil » Huawei Mate X7 : un bijou pliant… et un cauchemar à réparer

Huawei Mate X7 : un bijou pliant… et un cauchemar à réparer

Huawei a officiellement lancé son Mate X7 en Chine la semaine dernière, un foldable premium qui démarre à 12 999 yuans. Un prix élevé, certes, mais qui n’est rien comparé au tarif de ses réparations.

Le constructeur vient de publier la grille complète des pièces détachées, et autant dire que le Mate X7 n’est pas seulement un produit haut de gamme : c’est aussi un investissement risqué pour quiconque ne vit pas sous une bulle d’airbag permanent.

L’écran : une réparation… au prix d’un Xiaomi haut de gamme

Commençons par le morceau le plus douloureux. La réparation de l’écran interne du Mate X7 — et son remplacement complet — coûte 5 199 yuans.

Oui, vous avez bien lu. De quoi acheter un smartphone haut de gamme flambant neuf. Ce prix inclut l’écran interne de 8 pouces, la batterie, le mid-frame, et l’assemblage complet.

Quant à l’écran externe de 6,49 pouces, plus modeste, il n’est pas donné non plus : 999 yuans.

Huawei justifie ces tarifs par une technologie exclusive : une structure composite triple couche ultra-résistante, la première du genre sur un foldable. Traduction : plus solide, mais beaucoup plus chère à remplacer.

Petit rappel technique :

Écran externe : 6,49 pouces — 3000 nits, 1–120 Hz adaptatif

Écran interne : 8 pouces — 2500 nits, 1–120 Hz adaptatif

Les deux : 1440 Hz PWM, pour réduire la fatigue visuelle

Ce sont probablement les panneaux les plus avancés de Huawei à ce jour… et les plus onéreux.

Carte mère, batterie, dos… tout respire le flagship

Voici les principaux tarifs :

Carte mère : 3 179 yuans

Batterie : 299 yuans

Coque arrière : 579 yuans

Module principal 50 MP : 759 yuans

Téléobjectif : 809 yuans

Notons que Huawei vend les modules photo séparément — une rareté qui permet au passage de percevoir à quel point la photo haut de gamme reste coûteuse à produire.

Le paradoxe du Mate X7 : cher à réparer, mais étonnamment abordable sur les “petites pièces”

Heureusement, tout n’est pas facturé au prix d’un lingot d’or.

Tiroir SIM : 10 yuans

Câble USB-C : 11 yuans

Cela surprend, mais montre aussi une chose : ce qui coûte cher dans un smartphone pliable, ce n’est pas la périphérie, c’est le cœur technologique.

Un foldable luxueux jusqu’au bout des doigts

Huawei propose une large gamme de configurations, culminant avec une Collector’s Edition 20 Go + 1 To avec stylet à 17 599 yuans.

Côté design, la marque soigne son image avec des coloris premium : Obsidian Black, Cloud Brocade Blue, Cloud Brocade White, Cosmic Red et Phantom Purple.

Et malgré son format livre, le Mate X7 reste étonnamment léger : 235 g, et aussi fin que 4,5 mm déplié ou 9,5 mm replié — plus mince que la majorité des concurrents.

Un plianle d’exception, mais pas pour les maladroits

Le Mate X7 est un concentré d’ingénierie qui place Huawei parmi les leaders du pliable. Mais, sa feuille de tarif côté réparations rappelle une réalité brutale : sur un pliable premium, la vraie facture n’arrive pas le jour où vous l’achetez. Elle arrive le jour où vous le faites tomber.

Un Mate X7 est un objet magnifique, performant, brillant… mais chaque choc peut coûter le prix d’un smartphone milieu de gamme.

Un luxe, au sens le plus littéral du terme.