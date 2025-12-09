Huawei Mate X7 : un bijou pliant… et un cauchemar à réparer

Huawei a officiellement lancé son Mate X7 en Chine la semaine dernière, un foldable premium qui démarre à 12 999 yuans. Un prix élevé, certes, mais qui n’est rien comparé au tarif de ses réparations.
Le constructeur vient de publier la grille complète des pièces détachées, et autant dire que le Mate X7 n’est pas seulement un produit haut de gamme : c’est aussi un investissement risqué pour quiconque ne vit pas sous une bulle d’airbag permanent.
L’écran : une réparation… au prix d’un Xiaomi haut de gamme
Commençons par le morceau le plus douloureux. La réparation de l’écran interne du Mate X7 — et son remplacement complet — coûte 5 199 yuans.
Oui, vous avez bien lu. De quoi acheter un smartphone haut de gamme flambant neuf. Ce prix inclut l’écran interne de 8 pouces, la batterie, le mid-frame, et l’assemblage complet.
Quant à l’écran externe de 6,49 pouces, plus modeste, il n’est pas donné non plus : 999 yuans.
Huawei justifie ces tarifs par une technologie exclusive : une structure composite triple couche ultra-résistante, la première du genre sur un foldable. Traduction : plus solide, mais beaucoup plus chère à remplacer.
Petit rappel technique :
- Écran externe : 6,49 pouces — 3000 nits, 1–120 Hz adaptatif
- Écran interne : 8 pouces — 2500 nits, 1–120 Hz adaptatif
- Les deux : 1440 Hz PWM, pour réduire la fatigue visuelle
Ce sont probablement les panneaux les plus avancés de Huawei à ce jour… et les plus onéreux.
Carte mère, batterie, dos… tout respire le flagship
Voici les principaux tarifs :
- Carte mère : 3 179 yuans
- Batterie : 299 yuans
- Coque arrière : 579 yuans
- Module principal 50 MP : 759 yuans
- Téléobjectif : 809 yuans
Notons que Huawei vend les modules photo séparément — une rareté qui permet au passage de percevoir à quel point la photo haut de gamme reste coûteuse à produire.
Le paradoxe du Mate X7 : cher à réparer, mais étonnamment abordable sur les “petites pièces”
Heureusement, tout n’est pas facturé au prix d’un lingot d’or.
- Tiroir SIM : 10 yuans
- Câble USB-C : 11 yuans
Cela surprend, mais montre aussi une chose : ce qui coûte cher dans un smartphone pliable, ce n’est pas la périphérie, c’est le cœur technologique.
Un foldable luxueux jusqu’au bout des doigts
Huawei propose une large gamme de configurations, culminant avec une Collector’s Edition 20 Go + 1 To avec stylet à 17 599 yuans.
Côté design, la marque soigne son image avec des coloris premium : Obsidian Black, Cloud Brocade Blue, Cloud Brocade White, Cosmic Red et Phantom Purple.
Et malgré son format livre, le Mate X7 reste étonnamment léger : 235 g, et aussi fin que 4,5 mm déplié ou 9,5 mm replié — plus mince que la majorité des concurrents.
Un plianle d’exception, mais pas pour les maladroits
Le Mate X7 est un concentré d’ingénierie qui place Huawei parmi les leaders du pliable. Mais, sa feuille de tarif côté réparations rappelle une réalité brutale : sur un pliable premium, la vraie facture n’arrive pas le jour où vous l’achetez. Elle arrive le jour où vous le faites tomber.
Un Mate X7 est un objet magnifique, performant, brillant… mais chaque choc peut coûter le prix d’un smartphone milieu de gamme.
Un luxe, au sens le plus littéral du terme.