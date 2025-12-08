Accueil » Windows 11 modernise enfin la boîte de dialogue Exécuter : nouveau design et options

Windows 11 modernise enfin la boîte de dialogue Exécuter : nouveau design et options

Windows 11 modernise enfin la boîte de dialogue Exécuter : nouveau design et options

C’est un petit changement, mais lourd de symboles. Microsoft teste actuellement une version entièrement modernisée de la boîte de dialogue Run/Exécuter, l’un des éléments les plus anciens et les plus inchangés de Windows.

Depuis Windows 95, le petit carré gris permettant de lancer mspaint , calc ou dxdiag n’avait pratiquement pas bougé d’un pixel.

En 2025, il adopte enfin l’esthétique de Windows 11.

L’information ne vient pas d’un communiqué officiel, mais d’une découverte partagée par l’utilisateur X Phantomofearth, habitué à repérer les fonctionnalités cachées des builds Insider.

Un relooking discret… mais radical pour un outil culte des power users

Le nouveau Exécuter ne révolutionne pas le fonctionnement : on y tape toujours une commande, Windows exécute l’application correspondante. Simple, direct, presque archaïque.

En revanche, l’apparence change profondément :

design arrondi et aéré,

transparence de type Mica,

iconographie moderne,

meilleure intégration avec les modes clair et sombre de Windows 11.

Résultat : la boîte de dialogue Exécuter ressemble moins à un vestige de Windows 95 et davantage à un mini-launcher cohérent avec le reste du système.

Et parce que Microsoft sait que les utilisateurs les plus puristes n’aiment pas qu’on touche à leurs outils, la firme autorisera même un toggle dans les paramètres avancés pour désactiver la version modernisée.

Pourquoi maintenant ?

Il faut dire que la concurrence progresse. Le lancement récent de Raycast sur Windows a mis en lumière le retard de Microsoft dans l’univers des launchers modernes : recherche universelle, gestionnaire de presse-papiers, automatisations, extensions, commandes intelligentes.

Autant de fonctionnalités qui transforment un simple champ de texte en centre nerveux du système.

Microsoft n’est pas resté complètement immobile : PowerToys Run s’améliore, la palette de commandes fait son entrée dans l’OS, et Copilot redéfinit l’accès aux fonctionnalités. Mais jusque-là, l’antique fenêtre Exécuter restait figée dans le passé.

Ce lifting montre que l’entreprise commence à harmoniser l’ensemble de ses points d’entrée, un mouvement que beaucoup attendaient depuis des années.

Une icône de Windows, figée depuis 1995, entre enfin dans l’ère moderne

La boîte de dialogue Exécuter fait partie du folklore Windows apparue dans Windows 95, jamais redessinée depuis trois décennies, utilisée quotidiennement par les administrateurs, développeurs et utilisateurs avancés, et mémorisée dans les habitudes par son équation presque pavlovienne : Win + R.

La moderniser, même légèrement, c’est toucher au patrimoine. Microsoft semble en être conscient, d’où la transition douce et optionnelle.

Ce que cela pourrait annoncer pour l’avenir de Windows

Ce redesign n’est probablement qu’un amuse-bouche. L’évolution logique serait que Microsoft rapproche Exécuter de PowerToys Run et de la Command Palette, transforme Win+R en un vrai launcher intelligent, unifie la recherche, les commandes rapides et l’accès système, et propose un concurrent direct à Spotlight ou Raycast.

Jusqu’ici, Windows multipliait les outils épars ; l’heure de la consolidation semble enfin approcher.

En attendant une annonce officielle…

Microsoft n’a pas encore commenté cette nouveauté, mais l’apparition dans les builds Insider laisse penser à une annonce imminente, probablement dans les prochaines semaines.

Trente ans après son apparition, Exécuter s’offre enfin un ravalement de façade. Une petite révolution esthétique qui en dit long sur l’ambition de Windows 11 : moderniser sans rompre, réinventer sans effacer son héritage.