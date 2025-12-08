Accueil » Exynos 2600 : le nouveau soc 2 nm serait limité à la Corée du Sud

Exynos 2600 : le nouveau soc 2 nm serait limité à la Corée du Sud

Samsung prépare le lancement de son nouveau SoC maison, le Exynos 2600, gravé en 2 nm et présenté comme capable de rivaliser avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Mais alors que les premiers benchmarks semblaient rassurants, de nouvelles fuites indiquent que Samsung pourrait limiter l’utilisation du Exynos 2600 au marché coréen, laissant le reste du monde sur Snapdragon.

Une situation qui devient de plus en plus confuse… et révélatrice des tensions internes autour d’Exynos.

Exynos 2600 : uniquement pour la Corée du Sud ?

Selon Wccftech, Samsung prévoit :

Galaxy S26 (Corée) → Exynos 2600

Galaxy S26+ (Corée) → Exynos 2600

Galaxy S26 Ultra (Corée) → Exynos 2600

Reste du monde → Snapdragon 8 Elite Gen 5

Pourquoi ? Deux raisons majeures :

1. Accord contractuel avec Qualcomm

Samsung serait engagé dans un contrat imposant que 75 % des Galaxy S26 vendus dans le monde utilisent un Snapdragon.

S’il ne respecte pas cet accord → pénalités financières lourdes.

2. Problèmes techniques persistants

Bien que partiellement résolus, plusieurs problèmes subsistent :

surchauffe en charge prolongée,

failles de sécurité niveau kernel,

faibles rendements du procédé 2 nm GAA (désormais ~50 %, mais encore limité).

Samsung ne pourrait donc pas produire assez de puces pour un lancement mondial.

Samsung tente de redorer l’image du Exynos

Le Exynos 2600 introduira plusieurs innovations clés :

Heat Pass Block (HPB) : Une nouvelle structure thermique qui pourrait réduire les températures jusqu’à 30 %.

Packaging FOWLP : Meilleure efficacité énergétique, moins de perte thermique.

Nouveau NPU et 2 nm GAA : Performances IA en forte hausse, même si la maturité du procédé 2 nm reste insuffisante.

Les premiers benchmarks non officiels indiquent que le Exynos 2600 pourrait même dépasser le Snapdragon 8 Elite Gen 5 dans certains tests… voire atteindre des scores proches de l’Apple M5.

Les rumeurs restent contradictoires

D’une semaine à l’autre, les fuites se contredisent :

Certains leaks affirment que tous les marchés auront du Snapdragon.

D’autres disent que certaines régions d’Europe recevraient aussi l’Exynos 2600.

Et maintenant, ce nouveau rapport limite Exynos à la Corée uniquement.

Conclusion : il faudra attendre l’annonce officielle, probablement en janvier 2026.

Samsung joue sa réputation

Samsung n’a pas utilisé de Exynos dans un Galaxy S depuis plusieurs années — signe que l’entreprise est consciente de l’image négative liée à ses puces.

Si le Exynos 2600 devait être inférieur au Snapdragon cela nuirait à la gamme Galaxy S26, et surtout à la crédibilité de Samsung Foundry, déjà en difficulté face à TSMC.

Pour Samsung, sortir un Exynos moins bon que Qualcomm n’est plus une option acceptable.

Ce qui arrive bientôt

Exynos 2600 → présentation possible dès décembre 2025 / janvier 2026

Galaxy S26 → lancement attendu fin janvier ou février 2026

Fuites complètes sur les performances → dans les prochaines semaines

À partir de là, on saura enfin si Samsung peut réellement concurrencer Qualcomm et Apple sur le terrain le plus critique : la performance haut de gamme mobile.