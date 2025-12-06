Accueil » Xiaomi prépare déjà le Xring O2 : le Xiaomi 17S devrait inaugurer la 2e génération de puce maison

Xiaomi prépare déjà le Xring O2 : le Xiaomi 17S devrait inaugurer la 2e génération de puce maison

L'IDE Antigravity de Google supprime le disque efface le disque dur d'un développeur

Xiaomi ne ralentit absolument pas ses ambitions en matière de processeurs maison. Après avoir lancé le Xiaomi 15S Pro en mai 2025 — le tout premier smartphone équipé du Xring O1, son SoC développé en interne — une nouvelle fuite affirme que la suite arrive plus vite que prévu.

Selon le célèbre leaker chinois Smart Pikachu, Xiaomi est déjà en train de développer la série Xiaomi 17S, qui ferait office de terrain d’expérimentation pour la puce Xring O2, successeur du Xring O1.

Xiaomi 17S : la prochaine vitrine technologique pour les puces maison

La stratégie reste cohérente : comme le Xiaomi 15S Pro, qui reprenait le Xiaomi 15 Pro en remplaçant le Snapdragon par le Xring O1, le futur Xiaomi 17S servirait de variante « S » axée sur le silicium interne de Xiaomi.

Ce modèle ne viserait pas nécessairement à révolutionner le design ou les fonctionnalités, mais plutôt à tester la nouvelle génération de processeur maison dans un environnement réel.

Ce que la fuite indique :

Xiaomi 17S en développement

Il inaugurera probablement la puce Xring O2

La puce devrait utiliser le cœur ARM Travis

Améliorations prévues pour la connectivité

Sortie attendue en 2026

Série probablement exclusivement chinoise, comme le 15S

Xring O2: une grosse évolution du Xring O1

Le Xring O1, utilisé dans le Xiaomi 15S Pro, était surtout un premier prototype commercial : suffisamment performant pour une sortie, mais loin d’égaler Qualcomm sur tous les plans.

Avec le Xring O2, Xiaomi irait beaucoup plus loin avec une architecture ARM Travis offrant un saut de performance majeur, ainsi qu’un nouveau modem 5G maison qui serait encore en développement. Ces innovations offriraient une meilleure optimisation énergétique apporteraient un GPU amélioré (non confirmé) et conçues avec un processus de fabrication plus avancé (probablement 3 nm).

Ce développement montre que Xiaomi ne bricole pas un simple projet exploratoire : c’est une stratégie à long terme pour réduire sa dépendance à Qualcomm.

Pourquoi la gamme « S » reste limitée à la Chine ?

Xiaomi adopte une approche prudente. Le marché chinois accepte davantage les prototypes commerciaux, les risques liés aux performances, à la compatibilité réseau ou aux bugs y sont mieux tolérés, et cela permet à Xiaomi d’améliorer sa technologie avant d’envisager une expansion globale.

Pendant ce temps, les Xiaomi 17 (globaux) continueront d’utiliser des Snapdragon 8 Elite Gen 5/Gen 6.

Le développement du Xring O2 confirme que Xiaomi ne cherche pas seulement à expérimenter, mais à construire une alternative solide aux SoC Qualcomm.