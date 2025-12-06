Honor X80 aura une batterie record de 10 000 mah

Honor semble décidé à poursuivre sa stratégie autour des smartphones ultra endurants. Le prochain modèle performance de la marque, le Honor X80, vient de passer une étape clé en Chine — et la certification révèle un détail qui devrait attirer l’attention de tous les fans d’autonomie.

Honor X80 : Une batterie 10 000 mAh confirmée

D’après la base de données de la China Quality Certification (CQC), le futur Honor X80 (certificat 2025010915830460) sera équipé d’une énorme batterie de 10 000 mAh.

Il s’agit d’un bond spectaculaire par rapport au déjà très solide Honor X70 et sa batterie de 8 300 mAh, qui avait impressionné par son autonomie de plus de deux jours d’utilisation.

Avec un tel gain, le Honor X80 s’impose comme l’un des smartphones les plus endurants du marché, toutes catégories confondues. Les utilisateurs qui jouent, streament ou voyagent pendant de longues heures y trouveront un atout majeur.

La 5G également au programme

La certification confirme également la compatibilité 5G, sans surprise, mais c’est toujours un élément essentiel du cahier des charges. Honor n’a pas encore dévoilé les caractéristiques techniques, mais plusieurs rumeurs évoquent des performances en hausse, des optimisations orientées gaming, une meilleure gestion thermique, et un design robuste dans la continuité de la gamme.

Le Honor X70 avait connu un beau succès grâce à sa solidité et son autonomie hors norme. Le Honor X80 semble prêt à pousser le concept encore plus loin — un vrai « battery monster ».

Un lancement très proche

La certification CQC intervient généralement peu de temps avant l’annonce officielle, ce qui laisse penser que l’Honor X80 pourrait être présenté dans les prochaines semaines.

Pour ceux qui recherchent avant tout la meilleure autonomie possible, ce smartphone pourrait devenir une référence.