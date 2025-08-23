Xiaomi Xring O2 : la nouvelle puce 3 nm maison avec Cortex-X9 arrive en 2026

Après avoir marqué les esprits avec son tout premier processeur maison, le Xring O1, Xiaomi s’apprête à franchir un nouveau cap en lançant sa deuxième génération de SoC auto-développé : le Xring O2.

Selon des sources industrielles et le leaker Focus Digital, cette nouvelle puce pourrait être dévoilée dès septembre 2026, en même temps que les prochains smartphones haut de gamme de la marque.

Une architecture Arm de dernière génération

Le Xring O2 devrait intégrer la toute nouvelle architecture CPU publique d’Arm, offrant une amélioration d’au moins 15 % des performances IPC (instructions par cycle). Cela serait notamment dû à une meilleure scalabilité et à l’introduction des nouveaux cœurs Cortex-X9, attendus aussi chez MediaTek (Dimensity 9500) ou d’autres géants du secteur.

Alors que certains doutaient de la conception interne du Xring O1, Xiaomi avait confirmé que malgré l’utilisation de licences Arm pour le CPU et le GPU, le design de l’architecture, le sous-système mémoire et la mise en œuvre physique étaient bien développés en interne pendant plus de 4 ans.

Le Xring O1, gravé en 3 nm, avait fait ses débuts dans le Xiaomi 15 s Pro, avec d’excellents résultats en jeu, un bon contrôle thermique et des performances CPU convaincantes — dépassant même par moment le Snapdragon 8 Elite sur le Wi-Fi. Mais l’utilisation d’un modem 5G externe nuisait à l’autonomie, et l’ISP comme le NPU montraient un potentiel encore sous-exploité.

Un modem 5G maison en préparation

Avec le Xring O2, Xiaomi ne veut pas se contenter d’améliorer la puissance de calcul : le constructeur chinois travaille aussi sur son propre modem 5G. Une avancée stratégique qui viserait à se libérer progressivement de Qualcomm et MediaTek, tout en étendant ses ambitions au-delà du smartphone.

Le leaker Digital Chat Station affirme que le Xring O2 pourrait être utilisé dans des smartphones premium, des tablettes, des montres connectées, et même dans les véhicules électriques de la marque (Xiaomi EV).

Le Xring O2 serait gravé en 3 nm (N3E) par TSMC, tout comme son prédécesseur. Mais l’accès de Xiaomi à des nœuds plus avancés (2 nm) resterait limité par les restrictions à l’exportation, notamment liées aux tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine.

Une sortie prévue fin 2026 avec les prochains Xiaomi phares

Si tout se déroule comme prévu, le Xring O2 devrait être officialisé en même temps que le prochain Xiaomi 17 Pro, prévu pour septembre 2026. L’objectif de Xiaomi semble clair : bâtir un écosystème cohérent autour d’une plateforme matérielle unifiée, et concurrencer Apple, Google ou Samsung sur leur propre terrain.