Dario Amodei : le CEO d'Anthropic défend le calme stratégique face à la frénésie d'OpenAI

Dans un paysage où chaque avancée déclenche un « code red » et où OpenAI comme Google dégainent des annonces à cadence frénétique, Dario Amodei joue la carte inverse : le calme stratégique.

Invité au New York Times DealBook Summit, le CEO d’Anthropic (société derrière les modèles IA Claude) a assumé une position presque à contre-courant : pas d’alerte dramatique, pas de surenchère médiatique — l’entreprise avance, méthodiquement, là où elle pense pouvoir gagner.

L’angle mort des géants : l’entreprise

Si Amodei ne panique pas à chaque sortie de modèle concurrent, c’est parce que Anthropic ne joue pas exactement le même jeu. Là où OpenAI et Google oscillent entre usage grand public et démonstrations d’échelle, Anthropic se concentre sur un marché plus discret, mais beaucoup plus solide : l’entreprise.

Selon Business Insider, Amodei l’a dit sans détour : « Nos modèles sont optimisés pour les besoins des entreprises ».

Ce qui veut dire de la programmation, du raisonnement scientifique, de la création de documents professionnels, et non la course à l’engagement ou aux usages gadgets.

Une stratégie moins glamour, mais diablement pragmatique : les entreprises paient mieux, plus, et plus longtemps que les utilisateurs grand public.

Claude Opus 4.5 : un modèle qui ne cherche pas à divertir

Anthropic a lancé Claude Opus 4.5 il y a un mois, un modèle présenté comme son plus abouti :

génération de code améliorée,

meilleure compréhension documentaire,

capacités étendues en production professionnelle.

Contrairement aux assistants « grand public », Claude Opus 4.5 se positionne comme un outil de travail, pas un compagnon conversationnel. Une distinction qui devient stratégique à mesure que les entreprises cherchent à intégrer l’IA dans des workflows réels et mesurables.

Une compétition toujours plus agressive

Évidemment, cela ne veut pas dire que Anthropic joue en terrain sécurisé. Google conserve une puissance de feu colossale (Gemini 3 l’a encore rappelé), OpenAI reste le champion de l’adoption massive et Meta aligne recherche, compute et vision long terme, avec l’ambition de devenir incontournable dans l’open source comme dans l’entreprise.

Et, la bataille n’est pas seulement technologique : elle est financière. Les investissements se chiffrent déjà en dizaine de milliards, et Amodei prévient : certaines entreprises « vont en mode YOLO », dépensent trop vite, innovent trop fort, sans garde-fous.

Sous-entendu : le risque est autant stratégique que sociétal.

Anthropic, OpenAI: les futurs mastodontes de Wall Street

Autre point d’attention : malgré sa prudence affichée, Anthropic prépare — avec OpenAI — l’une des plus grosses introductions en bourse de la décennie. Les valorisations privées s’emballent : plus de 300 milliards de dollars, selon les projections.

L’industrie de l’IA entre dans une zone où la technologie progresse vite, la compétition devient féroce, les enjeux géopolitiques s’aiguisent, et la finance s’emballe.

Peut-être que la stratégie « sans code red » d’Amodei est, finalement, la seule façon de garder la tête froide.

Le message derrière le message

Avec cette petite pique adressée à Google et OpenAI, Amodei envoie un signal clair. Anthropic ne cherche pas à tout faire ni à gagner le cycle médiatique. Anthropic veut être le partenaire IA n° 1 du monde professionnel.

Dans un moment où tout le monde parle de domination du marché, la startup rappelle une évidence : le gagnant ne sera pas forcément celui qui cri le plus fort — mais celui qui livre le plus de valeur, là où les entreprises sont prêtes à payer pour des résultats tangibles.