Proton Sheets : le tableur chiffré qui veut détrôner Google Sheets et Excel

Proton poursuit sa métamorphose. Longtemps cantonné au rôle d’alternative sécurisée à Gmail, l’écosystème suisse s’est élargi pièce par pièce : Drive, Calendar, Docs… et désormais Proton Sheets, un tableur complet, chiffré de bout en bout, pensé pour les équipes qui refusent la collecte de données devenue la norme chez les géants du cloud.

Sans bruit, Proton assemble un vrai rival à Google Workspace et Microsoft 365 — mais sous le signe de la confidentialité absolue.

Proton Sheets : un tableur moderne, mais vraiment privé

Avec Proton Sheets, l’entreprise promet un outil capable de remplacer les usages courants de Google Sheets ou Excel, sans sacrifier la simplicité.

Au programme :

collaboration en temps réel,

chiffrement intégral, y compris des métadonnées (noms de fichiers, structure, contenu),

ouverture des fichiers CSV et XLS,

interface familière, très proche des standards du marché.

Seul bémol : le format ODS, utilisé par LibreOffice et les suites open source, n’est pas encore pris en charge.

Visuellement, les habitués de Sheets ou Excel ne seront pas dépaysés : rubans, cellules, formules — tout est là. La courbe d’apprentissage est proche de zéro.

Les formules essentielles, sans ambitions extrêmes

Proton joue la carte du pragmatisme : pas question de concurrencer Excel sur ses centaines de formules ultra-spécialisées ou ses graphiques avancés.

Proton Sheets mise plutôt sur les formules les plus courantes (sommes, moyennes, filtres, recherches), quelques visualisations simples, et des outils collaboratifs sécurisés.

Pour la majorité des usages professionnels — budgets, suivis, reporting simple, planification — c’est largement suffisant. Et les feuilles plus complexes peuvent toujours être stockées dans Proton Drive, même si elles doivent être ouvertes ailleurs.

Un workspace complet et cohérent

Avec Proton Sheets, Proton coche une case essentielle dans sa stratégie : offrir une suite bureautique cohérente, entièrement chiffrée, utilisable en équipe.

Aujourd’hui, l’écosystème comprend :

Proton résume bien sa vision : « Tout votre workspace, protégé de bout en bout. Pas de surveillance. Pas de captation de données. » Dans un monde où chaque clic alimente une régie publicitaire, cette promesse devient un argument commercial à part entière.

Le dernier morceau manquant : un outil de présentation

Avec Drive + Docs + Sheets, Proton couvre désormais l’essentiel. Il ne manque plus qu’un outil façon Google Slides/PowerPoint pour compléter la trilogie. Vu la cadence des sorties — Docs l’an dernier, Sheets cette année — il ne serait pas surprenant que Proton s’attaque aux présentations en 2026.

Et à ce rythme, l’entreprise suisse construit la seule suite bureautique grand public : entièrement chiffrée, sans traçage, sans exploitation publicitaire et compatible travail collaboratif moderne. Une proposition unique sur le marché.

Disponibilité : c’est pour maintenant

Proton Sheets commence son déploiement dès aujourd’hui. La mise à disposition globale se fera dans les prochains jours, selon Proton.

Bonne nouvelle : aucun abonnement n’est nécessaire pour tester l’outil. Une rareté dans un domaine où la plupart des alternatives privées sont payantes.

Proton Sheets n’est peut-être pas (encore) l’arme ultime contre Excel, mais c’est un énorme pas vers une suite bureautique complète, moderne, et entièrement chiffrée.

L’outil vise 80 % des usages réels, pas les cas extrêmes. Il se révèle immédiatement familier, collaboratif, rapide, et surtout respectueux des données. Et si Proton parvient à sortir un équivalent à Slides, la suite sera, pour la première fois, une alternative crédible de bout en bout à Google et Microsoft — sans compromis sur la confidentialité.