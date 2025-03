Threads : flux par défaut, personnalisation, vidéo, Meta muscle son réseau social

Meta continue d’améliorer Threads, son réseau social concurrent de X (anciennement Twitter), qui compte désormais plus de 320 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Avec la montée en puissance de plateformes alternatives comme Bluesky, qui dépasse désormais 33 millions d’utilisateurs, Threads se doit d’innover pour fidéliser son audience.

Dans cette optique, Meta introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités dans Threads, notamment : le choix d’un flux par défaut, une meilleure gestion des réponses aux publications, des vidéos plus interactives et une personnalisation accrue des contenus politiques et des sujets d’intérêt.

Un flux par défaut enfin disponible

L’une des demandes les plus fréquentes des utilisateurs concernait la possibilité de choisir un flux par défaut au lieu du flux algorithmique « Pour vous ». Meta a enfin répondu à cette attente en permettant aux utilisateurs de définir un flux personnalisé ou un flux « abonnements » par défaut.

Désormais, vous pourrez :

Rester sur un flux fixe, même après la fermeture et la réouverture de l’application.

Organiser et modifier l’ordre des flux personnalisés, une option qui améliore la navigation et l’expérience utilisateur.

Cette flexibilité rapproche Threads des plateformes comme Bluesky, qui mise sur des flux sur-mesure pour renforcer l’engagement des utilisateurs.

Un meilleur contrôle des interactions

Meta introduit également de nouvelles options pour gérer les interactions sur Threads. Désormais, vous pourrez limiter les réponses et les citations de vos publications uniquement à vos abonnés.

Avant cette mise à jour, les options se limitaient à :

Autoriser tout le monde à répondre.

Restreindre les réponses aux personnes suivies.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous avez encore plus de contrôle sur qui peut interagir avec votre contenu, réduisant ainsi les risques de spam, de trolls et de harcèlement en ligne.

Des profils enrichis avec des sujets personnalisés

Pour encourager les utilisateurs à se connecter plus facilement à des communautés partageant leurs intérêts, Threads permet désormais d’ajouter jusqu’à 10 sujets dans la bio.

Ces sujets sont cliquables et mènent directement à des publications en rapport avec ces centres d’intérêt.

Lors de la rédaction d’un post, des suggestions de sujets populaires ou en lien avec vos précédentes publications apparaîtront.

Un nouveau design pour les tags de sujets : désormais sous forme de pastilles, ils apparaissent directement dans le fil « Pour vous », facilitant l’exploration de nouveaux contenus.

Selon Meta, les publications contenant des tags de sujets génèrent généralement plus de vues, bien que la société ne fournisse pas de chiffres précis pour l’instant.

Un lecteur vidéo amélioré

Threads améliore également son expérience vidéo avec un nouveau lecteur offrant :

Des boutons pause, lecture et avance rapide accessibles facilement.

Une barre de progression épinglée, rendant la navigation plus fluide.

Avec cette mise à jour, Meta cherche à rendre la consommation de vidéos plus intuitive, un domaine où X et TikTok dominent encore largement.

Le retour du contenu politique… sous surveillance

Meta a récemment commencé à réintégrer du contenu politique sur Threads, mais de manière plus personnalisée.

En 2024, la plateforme avait cessé de recommander activement du contenu politique avant les élections présidentielles américaines, une décision très critiquée. Désormais, les recommandations politiques reviennent progressivement, mais en fonction des préférences des utilisateurs.

Le système analysera les interactions pour ne suggérer que du contenu correspondant aux opinions et intérêts de chacun.

Cette approche pourrait créer des « bulles de filtres », renforçant les biais cognitifs en exposant uniquement à des opinions similaires.

Meta a également supprimé son programme de vérification des faits, préférant s’appuyer sur la modération communautaire.

Cette décision pourrait avoir des implications majeures sur la désinformation, notamment en période électorale.

Threads se positionne comme un sérieux concurrent de X et Bluesky

Avec ces nouvelles mises à jour, Meta montre clairement sa volonté de renforcer l’attractivité de Threads face à ses concurrents. En offrant plus de personnalisation, une meilleure gestion des interactions et une expérience vidéo améliorée, Threads cherche à séduire les utilisateurs en quête d’une alternative moderne et fluide à X.

Reste à voir si ces changements suffiront à fidéliser les utilisateurs sur le long terme et à faire de Threads un acteur incontournable du paysage des réseaux sociaux.