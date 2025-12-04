Accueil » Samsung DeepPix : et si Samsung préparait enfin sa vraie révolution photo ?

Samsung DeepPix : et si Samsung préparait enfin sa vraie révolution photo ?

Samsung DeepPix : et si Samsung préparait enfin sa vraie révolution photo ?

Un nouveau nom apparaît, et avec lui une promesse : tourner la page ISOCELL après des années de stagnation. Samsung n’a pas encore annoncé de nouveau capteur, ni présenté la moindre fiche technique… mais il a déposé un nom.

Et parfois, un simple nom dit tout.

Un dépôt de marque repéré en Argentine, en Europe et aux États-Unis révèle une nouvelle famille de capteurs d’image signée Samsung : DeepPix. Un terme inédit, qui s’accompagne d’une description sans ambiguïté : CMOS image sensor. Pas de logiciel, pas de filtrage marketing : du hardware pur et dur.

Une manière, peut-être, de dire que Samsung prépare quelque chose de beaucoup plus profond qu’une simple mise à jour d’ISOCELL — une architecture entièrement nouvelle.

DeepPix : un nom qui marque une rupture

Depuis presque 10 ans, les capteurs photo Samsung portent la marque ISOCELL. La gamme est vaste — 36 capteurs au catalogue — mais le problème est ailleurs : les Galaxy haut de gamme recyclent les mêmes capteurs depuis plusieurs générations.

On ne compte plus les rumeurs pointant vers un Galaxy S26 Ultra encore équipé du sempiternel 1/1,3 pouce de 200 mégapixels. À force, la marque a fini par donner l’impression de tourner en rond.

DeepPix pourrait être le signal que les fans attendaient : la fin du statu quo et le début d’un nouveau cycle de capteurs.

Pourquoi maintenant ? Parce que Sony et OmniVision sont en train de passer devant

La concurrence, elle, n’attend pas. Sony a frappé très fort avec son LYTIA 901, un monstre de 200 mégapixels, de 1/1,12 pouce, utilisant une technologie QQBC annoncée comme un bond en dynamique et en gestion de la lumière.

Le nouveau OVB0D en 1/1,1 pouce promet une dynamique monstrueuse (108 dB HDR) et une capacité de saturation bien supérieure à Samsung. En clair, Le haut du panier évolue vite — sans Samsung. Et, les grands acteurs chinois (OPPO, Vivo, Xiaomi) sont déjà en route pour adopter ces nouveaux capteurs dès 2026.

Si Samsung continue de jouer la prudence, il ne domine plus le marché : il le subit. DeepPix arrive donc au moment parfait : il fallait un signal fort.

DeepPix : un nouveau capteur, ou une nouvelle génération ?

Difficile de lire entre les lignes — un dépôt de marque ne fait pas une fiche technique — mais plusieurs scenarii émergent :

Hypothèse 1 : une nouvelle architecture pixel

Samsung aurait besoin de casser les limites de ISOCELL, notamment la gestion du bruit en faible luminosité, la dynamique limitée, la saturation lumineuse inférieure à Sony, ou encore la colorimétrie parfois instable.

DeepPix pourrait marquer l’arrivée d’un nouveau layout pixel, de nouveaux photodiodes plus profonds (d’où Deep ?), ou d’un gain énorme en pleine capacité.

Hypothèse 2 : une nouvelle segmentation pour contrer Sony Lytia

ISOCELL deviendrait le milieu de gamme, DeepPix deviendrait le haut de gamme premium — un équivalent face à Sony LYTIA.

Hypothèse 3 : un capteur dédié à l’IA

Samsung parle beaucoup d’imagerie computationnelle. DeepPix pourrait être pensé pour un pipeline IA optimisé directement au niveau du capteur.

Bref : c’est la première fois depuis ISOCELL 2.0 qu’un changement majeur semble poindre.

Quel smartphone inaugurera DeepPix ?

La réponse courte : personne ne le sait encore. La réponse longue : on peut lire entre les lignes. Les modèles sur la rampe de lancement sont les Galaxy S26/S26+/S26 Ultra, le Galaxy Z Flip 8, le Galaxy Z Fold 8, et le Galaxy A57. Mais, les dépôts de marque arrivent en général un à deux ans avant les premiers produits.

Il est donc plausible que DeepPix n’arrive pas avant le Galaxy S27 Ultra (2027), ou un futur modèle pliant entièrement repensé. Samsung aime sécuriser un nom tôt, puis prendre son temps.

Un nom, oui — mais une révolution potentielle

DeepPix n’est pas encore un capteur. Mais, c’est le premier vrai indice que Samsung compte sortir de sa zone de confort photo, après quatre ans de recyclage matériel.

Dans un marché où Sony avance, OmniVision surprend, et les marques chinoises innovent vite, Samsung ne peut plus se permettre un simple rattrapage. Il lui faut une nouvelle génération.

DeepPix pourrait bien en être le point de départ.