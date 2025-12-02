Accueil » Google prépare un grand show Android XR : lunettes, casques et l’avenir de la réalité mixte ?

Google s’apprête à lever le voile sur une nouvelle étape de sa stratégie XR. La firme a discrètement mis à jour la bannière de son site Android pour teaser un événement spécial, The Android Show | XR Edition, prévu pour le 8 décembre.

Un rendez-vous qui devrait enfin éclairer l’avenir de ses lunettes connectées, de son casque en développement… et plus globalement, du nouvel écosystème Android XR sur lequel Google travaille en coulisses depuis plus d’un an.

Un teasing minimaliste, mais qui annonce de grandes ambitions : « Mark your calendars… From glasses to headsets and everything in between », annonce Google. Le ton est donné.

Android XR : Après des années d’expérimentations, Google revient dans la course XR

La dernière incursion de Google dans les wearables « futuristes » remonte à des projets comme Google Glass ou Daydream — tous deux abandonnés avant l’explosion de la réalité mixte moderne.

Mais ; le contexte de 2025 est bien différent :

Apple a lancé Vision Pro (puis VisionOS 26).

• Meta domine le marché XR grand public.

• Samsung prépare un casque premium — et Google développe Android XR pour l’alimenter.

• Qualcomm fournit la plateforme XR2+ Gen 2 aux nouveaux casques.

Résultat : Google n’a plus le luxe de rester en retrait. Et cet événement arrive comme une mise en orbite officielle de sa nouvelle stratégie.

Le teaser vidéo : des bots Android déjà équipés de lunettes et casques

Pour accompagner l’annonce, Google a publié un petit teaser : deux mascottes Android déambulent dans un pseudo-studio télé… chacune équipée d’un objet XR. L’une porte des lunettes connectées, l’autre un casque complet.

Ce clin d’œil visuel est tout sauf anodin : Google confirme qu’elle présentera au moins une partie de ses avancées matérielles.

Pas forcément un produit grand public final, mais sûrement les premiers prototypes visibles, leurs principes d’interface… et la plateforme logicielle qui les alimentera.

Ce que Google pourrait révéler : lunettes XR, casque et Gemini intégré

Les pièces du puzzle sont là :

Lunettes XR : le projet le plus avancé

Cette année déjà, Google a évoqué des lunettes dotées de :

IA Gemini embarqué

Traduction en direct

Assistance contextuelle

Reconnaissance visuelle

Commandes vocales et gestuelles

L’événement XR pourrait marquer la première apparition publique de ces glasses nouvelle génération.

Le casque Android XR co-développé avec Samsung et Qualcomm

Ce projet est déjà officiel, mais très mystérieux. On sait seulement que :

Google gère Android XR,

Qualcomm gère la puce,

Samsung gère le hardware.

Le 8 décembre pourrait être le moment choisi pour dévoiler des rendus, montrer l’interface immersive, expliquer la stratégie face à Apple Vision Pro et Meta Quest.

Une vision unifiée des wearables « intelligents »

Google insiste : « From glasses to headsets and everything in between. ».

On peut donc s’attendre à l’annonce d’un framework logiciel commun, de nouvelles APIs pour les développeurs, d’outils pour créer des apps XR/AR natives sur Android.

Google doit rassurer un écosystème encore sceptique après l’abandon de Glass et Daydream.

Cet événement est l’occasion d’afficher une vision cohérente, ambitieuse, long terme.

Un indicateur clair : Google investit lourdement dans Android XR

Autre fait important : Google a racheté une partie de l’équipe HTC Vive.

Un mouvement stratégique majeur, passé presque inaperçu, mais révélateur :

expertise hardware XR,

travail sur optiques et ergonomie,

ingénieurs spécialisés en tracking et spatial computing..

C’est la première fois depuis la période Pixel/HTC que Google absorbe autant de savoir-faire technique d’un seul coup.

Vers un retour de Google dans la réalité mixte ?

Cet événement Android XR pourrait être le début d’un virage important. Google veut éviter le scénario du smartphone pliable : arriver trop tard, laisser Samsung et Apple imposer les standards.

Avec cet « XR Edition », Google montre qu’il veut redevenir un acteur majeur, imposer Android XR comme le standard grand public, se replacer sur le marché des wearables intelligents de nouvelle génération.

Le 8 décembre, c’est peut-être une nouvelle ère pour Android, où les lunettes, les casques et l’IA deviennent un trio central.