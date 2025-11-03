Accueil » Apple Glass : Apple lance la production de ses lunettes AR pour battre Meta en 2027

Apple semble déterminée à battre Meta sur le terrain de la réalité augmentée (AR). Selon le journaliste bien informé, Mark Gurman (newsletter Power On, Bloomberg), les premières lunettes AR d’Apple, alias Apple Glass, existent déjà, du moins sous forme de prototypes produits en petite série par les fournisseurs asiatiques de la marque.

Apple Glass : Des lunettes AR déjà en production limitée

Gurman affirme que les partenaires industriels d’Apple fabriquent actuellement de faibles volumes d’un modèle de lunettes AR, preuve que le projet avance à plein régime. Ces unités ne seraient évidemment pas encore des produits finis, mais plutôt des versions d’ingénierie ou de validation.

Cela signifie que le développement aurait atteint une phase avancée, possiblement pré-industrielle.

Selon le rythme actuel du projet, Apple pourrait présenter ses lunettes dès 2026, voire avant la fin de l’année prochaine sous forme d’aperçu (« preview »).

Scénario probable :

Septembre 2026 : Apple dévoile officiellement les lunettes AR, en parallèle du lancement de l’iPhone 18.

2027 : lancement commercial, en même temps que les Meta Orion, les futures lunettes AR de Meta.

Ce que l’on sait des lunettes AR Apple (rumeurs actuelles) :

Nom : Apple Glass/Apple AR Glasses

Sortie estimée : 2027 (présentation possible fin 2026)

Design : Format lunettes standard, ultra-léger, proche de modèles Ray-Ban

Écran : Micro-OLED ou microLED transparent, haute luminosité

Connexion : Couplage à l’iPhone (comme Apple Watch)

OS : visionOS dérivé ou « glassOS »

Contrôle : Siri + gestes + suivi oculaire

Prix attendu : 1 000 à 1 500 dollars (positionnement premium mais « grand public »)

Apple vs Meta : une course à la réalité augmentée

Tim Cook aurait fait de ce projet une priorité stratégique absolue. L’objectif : devancer Meta (et son projet Orion) en lançant les premières lunettes AR vraiment grand public, légères, connectées à l’iPhone et capables d’afficher des informations en surimpression du monde réel.

Cela marquerait une rupture nette avec les casques de réalité mixte encombrants comme le Vision Pro ou le Meta Quest Pro.

Et ; le Vision Pro dans tout ça ?

Selon Gurman, le Vision Pro n’était qu’une étape — un prototype commercial destiné à tester les usages et à préparer le terrain pour les vraies lunettes AR. Apple a bien sorti un Vision Pro M5 cette année (avec puce M5, même design, même prix de 3 999 euros), mais les ventes restent faibles. Le modèle « allégé » et plus abordable qui devait suivre aurait été abandonné, afin de rediriger les ressources vers les lunettes AR.

Autrement dit, Apple ne miserait plus sur le Vision Pro comme produit d’avenir, mais comme tremplin technologique.

Pourquoi c’est stratégique pour Apple ?

Meta investit massivement dans la réalité mixte depuis 2021 avec le Quest et le projet Orion. Samsung et Google préparent aussi des lunettes AR légères. Le marché pourrait peser plus de 20 milliards de dollars d’ici 2028, selon IDC.

Apple, longtemps en retrait après l’échec du projet de voiture autonome, veut redevenir pionnière sur une nouvelle catégorie produit — un pari similaire à celui de l’Apple Watch en 2015.

Apple s’apprête à changer d’échelle dans la réalité augmentée. Après l’expérimentation Vision Pro, l’entreprise veut proposer un produit accessible, portable et intégré à l’écosystème iPhone.

Si les rumeurs se confirment, 2027 pourrait être pour Apple ce que 2007 fut pour le smartphone : le début d’une nouvelle révolution.