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iPhone 17 et iPhone Air : un bug empêche certains modèles de redémarrer après 0 %

iPhone 17 et iPhone Air : un bug empêche certains modèles de redémarrer après 0 %

Faire tomber son iPhone à 0 % devrait être anodin. Mais pour certains propriétaires d’iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max et iPhone Air, la décharge complète semble parfois transformer le smartphone en bloc noir, incapable de redémarrer via un chargeur filaire classique.

Un problème encore flou, mais de plus en plus signalé

Plusieurs témoignages publiés sur Reddit, les forums iFixit, décrivent le même scénario : l’iPhone s’éteint après une batterie vide, puis ne réagit plus au câble USB-C. Pas de logo Apple, pas d’icône de batterie faible, parfois rien pendant de longues minutes.

Le phénomène ne semble pas limité à un seul modèle. Des utilisateurs évoquent aussi bien l’iPhone 17 standard que les versions Pro, Pro Max et l’iPhone Air.

MagSafe comme solution de secours

Le contournement le plus cité consiste à poser l’iPhone sur un chargeur MagSafe ou Qi2 et à attendre 10 à 15 minutes. Plusieurs utilisateurs rapportent que cette méthode « réveille » l’appareil là où le câble échoue.

La cause reste inconnue. Il pourrait s’agir d’un bug logiciel, d’un souci de négociation USB-C, ou d’un problème de calibration batterie après décharge profonde. Apple n’a pas encore communiqué publiquement sur ce point.

Un petit bug, un gros irritant

Ce type de panne est particulièrement sensible, car il touche à une promesse de base : brancher, attendre, redémarrer. Pour un iPhone récent, voir MagSafe devenir plus fiable que le câble dans certains cas a quelque chose d’ironique — surtout à l’heure où l’écosystème d’accessoires magnétiques reste central dans l’expérience Apple.

En attendant un correctif ou une explication officielle, mieux vaut éviter de laisser son iPhone 17 ou iPhone Air descendre à 0 %. Et si l’écran reste noir, le réflexe le plus pragmatique consiste désormais à tenter MagSafe avant de conclure à une panne matérielle.