POCO F8 Ultra vs POCO F8 Pro : lequel est le vrai flagship killer de 2025 ?

POCO frappe très fort en lançant simultanément deux « flagships abordables » : le POCO F8 Pro et le POCO F8 Ultra. Derrière ces deux modèles se cachent en réalité les Redmi K90 et K90 Pro Max, adaptés pour les marchés internationaux — et l’objectif est clair : offrir un maximum de performances pour un prix encore contrôlé.

Mais ces deux smartphones n’ont pas du tout la même philosophie. L’un joue la carte du rapport qualité-prix, l’autre celle de l’expérience premium totale.

Voici l’analyse complète pour savoir lequel est fait pour vous.

Design, écran & multimédia : deux formats, deux ambitions

L’écran de 6,59 pouces OLED avec résolution 1,5K, 120 Hz et 3 500 nits de luminosité annoncés coche toutes les cases pour un smartphone performant, mais maniable. Le design, assez massif, rappelle clairement le style rectangulaire de l’iPhone 17 Pro.

Avec son immense OLED 6,9 pouces, la même définition 1,5K, un taux 120 Hz LTPO et 1 nit au minimum, le modèle Ultra vise ceux qui veulent du confort visuel avant tout : films, jeux, navigation… tout est plus spectaculaire.

Les deux modèles profitent d’un partenariat « Sound by Bose », mais le POCO F8 Ultra ajoute un subwoofer arrière indépendant — un luxe extrêmement rare sur smartphone. Résultat des basses plus profondes, une scène sonore plus large et une véritable signature audiovisuelle.

Pour les fans de multimédia, le modèle Ultra écrase le Pro.

Photo & zoom : le Poco F8 Ultra n’est pas seulement « un peu mieux »… il est d’un autre niveau

POCO F8 Pro : polyvalence maîtrisée

50 mégapixels Light Fusion (OIS, 1/1,55 »)

50 mégapixels téléobjectif 2,5× optique

8 mégapixels ultra grand-angle

Selfie 20 mégapixels

C’est un trio solide, polyvalent, cohérent. Très bon pour un usage quotidien.

POCO F8 Ultra : triple capteur premium, zoom démultiplié

50 mégapixels Light Fusion 950 (OIS, 1/1,31″ capteur bien plus grand)

50 mégapixels périscope 5× optique

50 mégapixels ultra grand-angle

Selfie 32 mégapixels

Ici, POCO passe dans la cour des très grands avec une meilleure dynamique, un zoom beaucoup plus long, une qualité nocturne supérieure,

et un piqué d’image bien au-dessus du Pro. Pour les créateurs, voyageurs, photographes amateurs, le Ultra s’impose clairement.

Batterie, recharge & usage quotidien

Le POCO F8 Pro embarque une batterie d’une capacité de 6 210 mAh compatible avec la charge filaire de 100 W, offrant une excellente autonomie, et une recharge très rapide.

Le POCO F8 Ultra arrive quant à lui avec une batterie de 6 500 mAh, une charge filaire de 100 W et une charge sans fil de 50 W.

La présence de la charge sans fil fait basculer l’expérience sur l’Ultra dans une autre catégorie. C’est plus pratique, plus premium, plus aligné avec les standards haut de gamme.

Performances : deux Snapdragon 8, mais pas le même monde

Le F8 Pro loge le Snapdragon 8 Elite (2024), tandis que le POCO F8 Ultra loge le Snapdragon 8 Elite Gen 5 (2025)

Le gain sur le Ultra est net :

CPU plus rapide

GPU plus puissant

meilleure efficacité thermique

meilleure tenue en jeu

plus longue durée de vie logicielle

Pour les gamers, le Ultra est le choix évident.

Prix & positionnement : lequel vaut vraiment le coup ?

Le POCO F8 Pro est vendu entre 653 (12 Go + 256 Go) et 703 euros (12 Go + 512 Go) avec une promo actuelle qui abaisse le prix respectivement à 519,90 euros et 549,90 euros.

Le POCO F8 Ultra débute quant à lui au prix de 903 euros pour 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, ou 833 euros pour 12 Go + 512 Go. Des offres Early Bird (jusqu’au 10 décembre 2025) existent à 699,90 euros (12 Go + 512 Go) et 749,90 euros (16 Go + 512 Go).

Ce que cela signifie :

Poco F8 Pro : le choix rationnel, compact, polyvalent, excellent rapport qualité-prix.

Poco F8 Ultra : le choix passion, premium, plus grand, plus puissant, meilleur en photo, meilleur en audio, meilleur en autonomie… bref, un « presque Ultra » au prix d’un haut de gamme classique.

Verdict : lequel acheter ?

Choisissez le POCO F8 Pro si…

vous voulez un smartphone équilibré et performant

vous préférez un format compact

vous voulez le meilleur rapport performance/prix

vous utilisez la photo sans exigence professionnelle

Choisissez le POCO F8 Ultra si…

vous souhaitez un écran large et immersif

vous regardez beaucoup de films/jouez beaucoup

vous voulez la meilleure expérience photo & zoom

vous valorisez le son premium et la charge sans fil

vous recherchez un smartphone vraiment futur-proof

Deux excellents choix, mais deux publics différents

POCO réussit un coup double :

le Poco F8 Pro reste le meilleur « flagship accessible » du moment

le Poco F8 Ultra s’approche d’un véritable flagship premium à prix serré

Si votre budget vous le permet, le modèle Ultra est objectivement supérieur dans presque tous les domaines. Mais si vous cherchez un smartphone très performant sans faire exploser la facture, le F8 Pro reste imbattable dans sa catégorie.