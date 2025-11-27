Accueil » iPad mini 8 : l’écran OLED arrive enfin, mais il reste bloqué à 60 Hz

iPad mini 8 : l’écran OLED arrive enfin, mais il reste bloqué à 60 Hz

iPad mini 8 : l'écran OLED arrive enfin, mais il reste bloqué à 60 Hz

L’iPad mini va (enfin) recevoir la mise à jour que les fans réclament depuis des années. Après plus d’une décennie de fidélité au LCD, Apple s’apprêterait à offrir à sa petite tablette un écran OLED. Mais attention : derrière cette bonne nouvelle se cache un détail qui risque de faire grincer des dents.

Selon les fuites de Instant Digital (via Weibo) et yeux 1122 (via Naver), l’iPad mini 8 commence à prendre forme — et les premières infos dessinent un modèle à la fois très ambitieux… et étrangement conservateur.

OLED et écran plus grand : l’iPad mini 8 passe (enfin) au niveau supérieur

La fuite la plus solide annonce deux changements majeurs : une dalle légèrement plus grande passant à 8,5 pouces au lieu de 8,3 pouces, et un passage du LCD au LTPS OLED : contrastes infinis, noirs plus profonds, luminosité plus uniforme

Autrement dit : c’est la première vraie révolution visuelle du mini depuis 2012.

Et pour couronner le tout, Apple prévoirait un bond colossal en performances. L’iPad mini 8 pourrait embarquer le même A19 Pro que les iPhone 17 Pro — autrement dit, une puissance largement disproportionnée pour un appareil de cette taille, mais parfaite pour assurer une longévité record.

Calendrier probable ? Deuxième semestre 2026.

Fait remarquable : le passage de l’iPad Air à l’OLED, longtemps évoqué, serait finalement repoussé. Si cela se confirme, l’iPad mini 8 deviendrait le premier petit iPad OLED de l’histoire d’Apple.

Le problème qui refuse de mourir : 60 Hz, encore et toujours

Mais voilà. Même avec un écran OLED flambant neuf, l’iPad mini 8 conserverait… un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz. C’est LA douche froide.

Concrètement, le scroll restera moins fluide que sur les iPad Pro (120 Hz), l’écriture avec l’Apple Pencil gardera un petit « retard perceptible » et l’expérience ne sera pas au niveau de 2026, mais plutôt au niveau de… 2019. Pour beaucoup, c’est une vraie dissonance : pourquoi mettre un A19 Pro ultra-puissant si l’écran reste aussi limité ?

Réponse probable : Apple veut maintenir le mini comme un produit « premium mais pas Pro », et surtout bien distinct des gammes Air et Pro — même si cela commence à faire illusion.

Portrait ou paysage ? Apple hésite encore

Détail amusant : la fuite indique qu’Apple n’aurait pas encore tranché l’orientation « native » de la dalle OLED. Priorité au mode portrait, comme historiquement ? Ou bascule vers le paysage, comme les derniers iPad Pro 2024 ?

La décision influencera notamment la position de la caméra FaceTime, un sujet devenu étonnamment sensible ces dernières années.

Un fanbase fidèle, mais de plus en plus exigeant

L’iPad mini reste un produit unique dans l’écosystème Apple : compact, ultraléger, parfait en mobilité, capable de faire des choses qu’un iPhone mini n’a jamais pu faire.

Ses fans acceptent volontiers quelques concessions. Mais en 2026, maintenir un écran 60 Hz quand même l’iPhone « e » s’apprête à passer au 90 Hz… ça ressemble davantage à un verrou marketing qu’à une limitation technique.

Si les fuites disent vrai, l’iPad mini 8 sera le plus beau mini jamais conçu, le plus puissant, le plus moderne,… mais pas le plus fluide. Le prix à payer pour rester petit, selon Apple.