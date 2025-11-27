Huawei Router X3 Pro : un routeur transformé en objet d’art… sans sacrifier la puissance

Une semaine chargée pour Huawei après l’annonce de ses Mate 80, Mate X7 ou encore MatePad Edge. Là, Huawei change complètement de philosophie pour ses routeurs : fini les boîtes blanches disgracieuses à cacher derrière un meuble.
Le nouveau Router X3 Pro, présenté cette semaine en Chine, devient le tout premier « art router » de la marque — un routeur décoratif pensé pour s’exposer, pas pour disparaître.
Un routeur-sculpture : « Golden Mountain Under the Sun »
Huawei a imaginé un concept nommé « Montagne Dorée au Soleil », un design entièrement transparent avec :
- Une mini-montagne sculptée à l’intérieur
- Un éclairage dynamique imitant le lever et le coucher du soleil
- Une lumière qui diffuse dans la pièce grâce à la coque en verre
- Un sous-routeur plus discret, avec un halo de lumière tactile
Tout est pilotable via l’app Huawei Smart Life, qui gère autant les effets lumineux que les réglages réseau.
Wi-Fi 7+ solide : 3570 Mb/s et 2 ports 2.5G
Derrière le look spectaculaire, on retrouve un vrai routeur haut de gamme. Il offre des performances en 5 GHz à 2882 Mb/s et en 2,4 GHz à 688 Mb/s. Le total théorique est donc de 3570 Mb/s. Pour la connectique, on retrouve 2 ports Ethernet 2.5G (auto WAN/LAN), 1 port Gigabit et le sous-routeur offre 1 port Gigabit.
La couverture parle d’elle-même : Routeur seul environ 90 m², et avec sous-routeur entre 90 et 120 m².
Huawei utilise 6 antennes intégrées, dont une antenne transparente gravée au micron, pilotée par des algorithmes maison pour optimiser la stabilité.
Technologies internes : Lingxiao, Wi-Fi 7+, PLC 3.0
Le X3 Pro repose sur :
- La puce Lingxiao de Huawei
- 4 amplificateurs de signal
- Une compatibilité Wi-Fi 7+ avec bascule fluide entre 2.4 et 5 GHz
- Le nouveau chip PLC 3.0, permettant un réseau via les prises électriques
- Jusqu’à 15 sous-routeurs en backhaul filaire via le courant
- Parfait pour les maisons à étages ou à murs épais
Fonctions intelligentes & gaming
Le routeur embarque toute la panoplie moderne :
- Game Turbo (accélération pour 160+ jeux)
- Réseau IoT dédié
- Roaming double band
- WPA3 + HomeSec
- Contrôle parental
- Réseau invité
- Ventilation active : ventilateur « shark-fin » 2e génération
Prix en Chine du Router X3 Pro
Le routeur principal est vendue au prix de 1 299 yuan (~ 160 euros), le sous-routeur 799 yuan (~ 100 euros) et le pack (routeur + sous-routeur) est vendu 1999 yuan (~ 245 euros). Disponible pour l’instant dans la région de Rizhao Jinshan.
Le Router X3 Pro de Xiaomi marque un virage audacieux : Huawei mise sur les utilisateurs qui veulent un routeur performant et esthétique.
Avec son look de sculpture lumineuse, ses performances Wi-Fi 7+, et son architecture modulable (Wi-Fi + PLC), Huawei tente d’imposer un nouveau standard dans un marché où le design est habituellement secondaire.