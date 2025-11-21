Accueil » OpenAI lance ChatGPT for Teachers : un espace sécurisé et gratuit pour les enseignants jusqu’en 2027

OpenAI lance ChatGPT for Teachers : un espace sécurisé et gratuit pour les enseignants jusqu’en 2027

OpenAI lance ChatGPT for Teachers : un espace sécurisé et gratuit pour les enseignants jusqu’en 2027

OpenAI dévoile ChatGPT for Teachers, un nouvel espace de travail pensé spécialement pour les enseignants et les équipes pédagogiques.

Au programme : un environnement sécurisé, des outils collaboratifs, une intégration fluide avec les plateformes éducatives… et une vision assumée : faire de l’IA un allié durable de la préparation en classe.

ChatGPT for Teachers: Un espace conçu pour les réalités du terrain

Les enseignants figurent déjà parmi les utilisateurs les plus actifs de ChatGPT. Beaucoup l’utilisent pour préparer leurs séquences, créer des supports ou adapter leurs activités. ChatGPT for Teachers formalise ces usages dans un cadre sécurisé, compatibles avec les exigences scolaires, et surtout piloté par les enseignants eux-mêmes.

L’environnement permet de travailler avec ses propres documents, de manipuler des données sensibles liées aux élèves, et de respecter les politiques de confidentialité des districts scolaires.

Une sécurité adaptée au monde éducatif

OpenAI met en avant une promesse essentielle : aucun contenu partagé dans ChatGPT for Teachers n’est utilisé pour entraîner les modèles, par défaut. Le service répond aux obligations de conformité — notamment celles liées à FERPA — et applique des protections spécifiques pour tout contenu scolaire ou étudiant.

Chaque enseignant peut définir :

son niveau scolaire,

sa progression pédagogique,

ses références curriculaires,

son style de réponse préféré.

ChatGPT adapte alors ses suggestions à la réalité de la classe, qu’il s’agisse d’un plan d’unité de six semaines, d’exemples d’exercices, ou de standards ISTE à intégrer.

Intégrée aux outils que les profs utilisent déjà

ChatGPT for Teachers fonctionne directement avec Google Drive, Microsoft 365, et Canva (pour les présentations et supports visuels). Les enseignants peuvent ainsi importer leurs documents, construire des activités et générer des ressources sans changer leurs habitudes.

Sous la zone de saisie, l’interface propose des idées, prompts et exemples issus d’autres enseignants. Une manière de montrer comment l’IA s’intègre concrètement en classe, du primaire au lycée.

Du travail collaboratif à l’échelle d’un établissement

Les écoles et districts peuvent regrouper leurs enseignants dans un même espace de travail pour :

créer des projets communs,

développer des GPTs pédagogiques spécialisés,

mutualiser des séquences ou des évaluations.

Les administrateurs disposent d’outils avancés : domaine vérifié, SAML SSO, gestion fine des rôles, gouvernance de l’accès… autant de briques indispensables pour un déploiement institutionnel.

Une adoption déjà massive dans les districts pilotes

OpenAI collabore avec un premier cohort regroupant près de 150 000 enseignants et personnels issus de grands districts américains — Houston, Dallas, Fairfax County, KIPP, Lynwood, Fulton County, etc. Le Delaware Department of Education participe aussi à l’initiative, ouvrant la voie à une adoption à l’échelle d’un État entier.

Pour accompagner les établissements, OpenAI publie une AI Literacy Blueprint, un guide destiné aux décideurs éducatifs. L’initiative s’inscrit dans une dynamique internationale, aux côtés de l’American Federation of Teachers et de ministères de l’Éducation en Estonie, Grèce et ailleurs.

Disponibilité : gratuit jusqu’en 2027

ChatGPT for Teachers est accessible aux enseignants et personnels K–12 aux États-Unis, après vérification via SheerID. Le service reste gratuit jusqu’en juin 2027, et toute évolution tarifaire ultérieure sera annoncée en amont pour permettre aux écoles d’anticiper.