OpenAI lance GPT-5.1 : une IA plus rapide et plus chaleureuse pour tous les utilisateurs

OpenAI lance aujourd’hui GPT-5.1, la nouvelle évolution de son modèle phare sorti en août dernier.

Cette mise à jour apporte deux déclinaisons principales — GPT-5.1 Instant et GPT-5.1 Thinking — ainsi qu’une série d’améliorations centrées sur la fluidité des échanges, la rapidité des réponses et la personnalisation du ton.

GPT-5.1 : Deux nouveaux modèles pour deux usages

OpenAI décrit GPT-5.1 comme une mise à niveau directe de GPT-5, entraînée sur la même architecture mais optimisée pour mieux comprendre, raisonner et communiquer.

: conçu pour les interactions rapides. OpenAI le présente comme « plus chaleureux, plus intelligent et meilleur pour suivre les instructions ». Il adopte un ton plus naturel et répond plus vite sans sacrifier la précision. GPT-5.1 Thinking : pensé pour les tâches complexes. Il adapte sa « profondeur de raisonnement » selon la complexité d’une requête — rapide pour les demandes simples, persévérant et réfléchi pour les analyses longues.

Les requêtes des utilisateurs seront automatiquement orientées vers le modèle le plus approprié grâce au système d’auto-sélection (« GPT-5.1 Auto »).

Des conversations plus naturelles et personnalisées

L’un des axes majeurs de GPT-5.1 est la personnalisation du ton. OpenAI ajoute de nouveaux « presets » de personnalité, permettant d’ajuster le style du modèle selon le type de conversation. Les options désormais disponibles sont : Par défaut, Professionnel, Chaleureux, Spontané, Décalé, Efficace, Geek et Cynique.

« Avec plus de 800 millions d’utilisateurs de ChatGPT, nous avons dépassé le stade du modèle unique pour tous, » explique Fidji Simo, CEO d’OpenAI Applications.

Les utilisateurs peuvent ainsi choisir entre un ton professionnel, direct, amical ou humoristique. OpenAI teste également un réglage plus fin depuis les paramètres, permettant de modifier la chaleur, la concision ou l’usage des emojis dans les réponses.

Une IA plus intelligente dans la manière de raisonner

GPT-5.1 marque une évolution dans la gestion des ressources cognitives du modèle. GPT-5.1 Instant utilise un raisonnement adaptatif, choisissant automatiquement s’il doit « réfléchir » davantage à une question. GPT-5.1 Thinking , de son côté, ajuste la puissance de calcul allouée selon la complexité du sujet.

Selon OpenAI, cela permet à Thinking d’être plus rapide que GPT-5 sur les tâches simples, tout en conservant des performances accrues sur les problèmes exigeant plusieurs étapes de raisonnement.

Les réponses sont aussi plus claires, avec moins de jargon et de formulations ambiguës, un point salué par les utilisateurs professionnels.

Une meilleure fusion entre QI et QE

OpenAI insiste sur l’idée que GPT-5.1 ne se contente pas d’être plus « intelligent », mais aussi plus agréable à utiliser. « Les gens veulent une IA qui comprenne aussi bien leurs émotions que leurs questions », souligne Simo. « GPT-5.1 apporte un meilleur équilibre entre le QI et le QE ».

Les premières évaluations internes montrent que le modèle adopte un ton plus naturel et plus joueur, tout en maintenant la rigueur et la précision attendues d’un assistant professionnel.

Déploiement progressif et compatibilité

Les nouveaux modèles sont disponibles dès aujourd’hui pour les utilisateurs ChatGPT Pro, Plus, Go et Business, ainsi que pour les comptes gratuits. Les plans Enterprise et Edu bénéficient d’un accès anticipé de sept jours avant que GPT-5.1 ne devienne le modèle par défaut.

GPT-5.1 Instant et Thinking sont également accessibles via l’API, avec leurs capacités de raisonnement respectives.

Les anciennes versions de GPT-5 resteront disponibles pendant trois mois via le menu « Anciens modèles » avant d’être retirées. Cette période de transition fait partie de la nouvelle stratégie d’OpenAI : « Chaque mise à jour majeure bénéficiera désormais d’un délai clair pour évaluation et retours des utilisateurs ».

Redorer l’image de GPT-5 après un lancement mitigé

Le lancement de GPT-5 en août avait suscité des critiques : les utilisateurs attendaient un bond de performances significatif, mais avaient jugé les améliorations « trop subtiles ». Face à la pression, OpenAI avait même dû réintroduire GPT-4o en option dès le lendemain du lancement.

Avec GPT-5.1, la société espère rétablir la confiance en proposant une IA plus fluide, plus vivante et mieux adaptée aux besoins concrets.

Un contexte concurrentiel intense

Cette mise à jour intervient alors que Microsoft, partenaire stratégique d’OpenAI, explore de plus en plus les modèles d’Anthropic, désormais utilisés dans Copilot Researcher, GitHub Copilot ou encore Office Agent. OpenAI doit donc montrer que son écosystème reste à la pointe de la performance et de l’expérience utilisateur.

Par ailleurs, l’annonce de GPT-5.1 suit de près celle de ChatGPT Atlas, le nouveau navigateur intelligent de l’entreprise, qui permet à l’IA d’effectuer des actions en ligne grâce à son « Agent Mode ».

GPT-5.1 n’est pas une révolution technique, mais une évolution intelligente : plus rapide, plus personnalisable, et surtout plus humaine dans ses échanges.

En intégrant davantage d’émotion, de ton et d’adaptabilité, OpenAI transforme ChatGPT d’un simple assistant textuel en véritable compagnon de dialogue.

Reste à voir si ces améliorations seront suffisantes pour rattraper l’avance d’Anthropic et raviver l’enthousiasme autour de GPT-5.