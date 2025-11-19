Snapchat lance Topic Chats pour les discussions publiques par snaps

Snapchat vient d’annoncer Topic Chats, une nouvelle fonctionnalité pensée pour permettre des discussions publiques autour de sujets tendance, tout en s’appuyant sur ce qui fait l’ADN de l’app : les Snaps, le visuel et le côté communautaire.

L’objectif est clair : ramener de l’engagement public dans une app historiquement centrée sur le privé, un territoire où X (Twitter), Clubhouse ou même Reddit dominent.

Topic Chats: c’est quoi exactement dans Snapchat ?

Selon la présentation officielle, Topic Chats va :

ouvrir des discussions publiques sur n’importe quel sujet tendance ;

agréger automatiquement les Snaps liés à ce thème pour offrir une perspective visuelle unique ;

permettre de rejoindre une conversation via un gros bouton Join the conversation visible sur les Stories et sur Spotlight ;

permettre aux utilisateurs déjà dans un groupe de discussion d’y accéder directement depuis leur page Chat.

En bref, c’est une sorte de mix entre X Communities, Clubhouse, Reddit Live Chats… mais en version Snapchat, où le visuel reste au centre.

Public… mais pas totalement : la confidentialité façon Snapchat

Même si les conversations sont publiques, Snapchat garde son approche « privacy first » :

Vous pouvez voir vos amis dans une Topic Chat.

Votre profil reste invisible pour les gens qui ne sont pas vos amis dans cette conversation.

Le tout est modéré en continu par un LLM, afin de respecter les règles communautaires.

La fonctionnalité arrive d’abord pour les utilisateurs au Canada, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, avant un déploiement global.

Pourquoi Snapchat fait ça maintenant ?

Snapchat expérimente en ce moment une série d’outils pour augmenter l’engagement public, offrir de nouveaux formats de discussion et surtout… augmenter les revenus.

Ces dernières semaines, on a vu le lancement de Lens+, son abonnement premium d’AR, l’introduction du stockage payant pour Memories et maintenant Topic Chats, qui pousse les utilisateurs à passer plus de temps dans l’app.

Avec une audience très jeune — souvent la plus difficile à garder active — Snapchat tente d’ouvrir de nouveaux formats tout en gardant sa culture du fun et de la spontanéité.

Est-ce que ça peut marcher ?

Clairement, oui. Et voici pourquoi. Snapchat reste l’une des apps préférées des moins de 25 ans, et ce public adore participer à des tendances et discussions visuelles. Le format « public mais pas trop » peut rassurer les utilisateurs, contrairement à X. L’intégration à Stories et Spotlight va injecter du trafic massif dans les Topic Chats.

L’idée est bonne, mais tout dépendra de la qualité de la modération (LLM ou pas, c’est un défi énorme), du volume de sujets tendance réellement pertinents, et de l’adoption par les créateurs.

Et toi, tu penses que Topic Chats peut donner un second souffle à Snapchat ?