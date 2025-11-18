Accueil » Google Photos va vous aider à faire le ménage : les photos similaires seront regroupées

Si vous manquez régulièrement d’espace sur votre smartphone Android ou iOS, il y a de fortes chances que votre galerie Google Photos soit l’un des coupables. Entre les clichés en double, les photos prises par accident ou les rafales inutiles, le stockage fond vite.

Google semble avoir entendu les utilisateurs : une nouvelle fonctionnalité arrive pour simplifier le tri, et elle pourrait devenir l’un des outils les plus pratiques de l’application.

Google Photos : Des photos « empilées » pour mieux trier, plus vite

Google Photos va désormais regrouper automatiquement les photos similaires dans une pile. L’idée est simple : au lieu de laisser une série presque identique encombrer votre galerie, l’application vous propose un ensemble unique que vous pouvez parcourir.

Vous pourrez alors choisir vous-même la meilleure photo du lot et supprimer le reste. Mais, Google va plus loin : un bouton « choisir pour moi » permettra de laisser l’IA sélectionner le meilleur cliché et effacer les doublons en un seul geste.

Résultat : une galerie plus propre, plus lisible, et quelques précieux gigaoctets libérés.

Un « Top Shot » pour tous, plus seulement pour les Pixel

La communauté a immédiatement comparé cette nouveauté à Top Shot, la technologie réservée aux Pixel qui capture plusieurs images avant et après la pression du déclencheur, puis sélectionne automatiquement la meilleure. La différence, c’est que cette fois, Google propose une solution similaire… pour tous les utilisateurs de Google Photos, y compris ceux sous iOS.

C’est une nouvelle preuve de l’ambition de Google : injecter davantage d’IA dans ses applications du quotidien.

Comment savoir si la nouvelle option est disponible sur votre téléphone ?

L’arrivée de la fonctionnalité se fera progressivement, d’abord sur Android. Pour vérifier, il suffit d’ouvrir Google Photos et :

Appuyer sur votre photo de profil en haut à droite. Aller dans Paramètres Google Photos. Ouvrir Préférences. Activer Grouper les photos similaires si l’option apparaît.

Si elle est visible sur votre appareil, c’est que vous faites partie des premiers à en profiter.

Un gain de place… et un gain de temps

Certains utilisateurs aiment conserver chaque photo, par superstition ou par nostalgie. D’autres détestent voir leur galerie encombrée. Quelle que soit votre approche, cette fonctionnalité pourrait bien vous éviter des heures de tri manuel et vous épargner de longues séances de défilement pour retrouver un cliché précis.

En bref, Google Photos devient enfin un peu plus intelligent… et beaucoup plus utile.