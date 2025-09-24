Google Photos accueille l’édition conversationnelle grâce à Gemini

Google continue d’intégrer l’intelligence artificielle dans ses services phares, et cette fois c’est l’application Google Photos qui bénéficie d’une nouvelle mise à jour.

Après un premier lancement exclusif aux smartphones Pixel 10, la fonction « Aide-moi à modifier » débarque désormais sur tous les appareils Android aux États-Unis.

Éditer ses photos… en parlant

Jusqu’ici, améliorer une photo signifiait passer du temps à ajuster manuellement la luminosité, le contraste, les couleurs ou à supprimer des éléments avec les outils intégrés. Désormais, il suffit de décrire par la voix ou par écrit ce que vous souhaitez modifier sur votre photo de Google Photos, et Gemini s’occupe du reste.

Un bouton « Aide-moi à modifier » apparaît dans le nouvel éditeur de Google Photos. Une fois activé, vous pouvez donner des instructions comme :

« Restaure cette vieille photo »

« Supprime les reflets »

« Améliore l’image »

Gemini vous propose ensuite plusieurs suggestions et vous pouvez même relancer l’IA avec un simple « Rends-la meilleure » pour obtenir une nouvelle version.

Bien plus que de simples retouches

Si l’outil est très utile pour des corrections classiques (supprimer un objet, ajuster l’éclairage, restaurer une photo ancienne), Google met aussi en avant des usages plus créatifs.

Exemple donné par la firme : transformer une photo d’alpaga en le faisant apparaître… en train de boire un cocktail à Waikiki. Cette approche ouvre la voie à une édition beaucoup plus libre et ludique, proche des générateurs d’images par IA.

Une arrivée progressive sur Android

Après avoir fait ses débuts sur la gamme Pixel 10, la fonctionnalité arrive dès aujourd’hui sur les autres smartphones Android aux États-Unis. Elle sera progressivement déployée dans d’autres régions, mais Google n’a pas encore communiqué de calendrier international.

Un outil pour démocratiser la retouche photo

Avec l’édition conversationnelle dans Google Photos, retoucher une image devient aussi simple que de formuler une demande. Plus besoin de maîtriser les multiples curseurs et filtres : Gemini rend accessible à tous des modifications rapides, précises et parfois créatives.

Reste à voir comment les utilisateurs adopteront cette nouvelle approche, entre retouches pratiques du quotidien et transformations plus fantaisistes.