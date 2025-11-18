vivo reste n°1 en Inde, Apple entre dans le top 4

Le marché indien du smartphone vient de boucler son trimestre le plus dynamique depuis des années. Entre la saison des fêtes et une avalanche d’offres de reprise et de remises, les consommateurs ont massivement renouvelé leurs appareils. Et quand la poussière est retombée, Vivo a conservé sa couronne.

Selon le dernier rapport d’IDC, les expéditions ont atteint 48 millions d’unités au troisième trimestre 2025, soit une hausse de 4,3 % d’une année sur l’autre — le meilleur troisième trimestre depuis cinq ans. vivo reste numéro un pour le septième trimestre consécutif.

OPPO, de son côté, grimpe à la deuxième place grâce à son réseau de distribution hors ligne et à des incitations agressives auprès des revendeurs, reléguant Samsung à la troisième position.

La performance la plus marquante revient toutefois à Motorola, qui affiche une croissance impressionnante de 52,4 % sur un an. Apple suit à distance, mais enregistre un solide +25,6 %.

Apple signe un trimestre historique en Inde

Pour la première fois, Apple se hisse à la quatrième place du marché Indien. IDC indique qu’Apple a expédié environ 5 millions d’iPhone au cours du trimestre — son record absolu dans le pays.

L’iPhone 16 est devenu le modèle le plus vendu du trimestre, représentant à lui seul 5 % des expéditions. Le duo iPhone 17 + iPhone Air a généré 16 % du volume total d’Apple.

Il s’agit du meilleur lancement d’iPhone en Inde depuis 2021.

Les prix augmentent, le milieu de gamme se réinvente

Le prix de vente moyen a grimpé à 294 dollars, soit 14 % de plus que l’an passé — signe que les segments milieu et premium tirent le marché. L’entrée de gamme, elle, surprend : les smartphones à moins de 100 dollars progressent de 35 % et représentent désormais 16 % du marché, dominés par Xiaomi, realme et Vivo.

À l’inverse, marché de 100 à 200 dollars, longtemps le cœur du marché indien, recule de près de 9 %, les acheteurs se tournant soit vers moins cher… soit vers plus haut de gamme.

Le premium explose

Les smartphones entre 400 et 600 dollars progressent de 10 %, aidés par les promos sur la série Galaxy S24. Le segment 600–800 dollars bondit de plus de 40 %, largement grâce à Apple. Au-dessus de 800 dollars, le marché décolle de 53 %, et Apple capture près des deux tiers de cette catégorie.

Qualcomm grimpe, MediaTek recule

Qualcomm profite aussi du trimestre : ses expéditions progressent de 18 %, portant sa part de marché à 29 %. MediaTek glisse à 46 %.

Autre gagnant : le commerce hors ligne, en hausse de plus de 20 %, qui représente désormais 56 % des ventes, tandis que les plateformes en ligne reculent.

Q4 pourrait marquer un ralentissement

IDC prévient toutefois que cette dynamique pourrait s’essouffler d’ici la fin de l’année. Les niveaux de stocks sont élevés, les prix post-fêtes pourraient baisser, et la hausse des coûts des composants risque de freiner les expéditions.